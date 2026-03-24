“นุ๊ก” ฉีกลุคแรงเล่น “ลางปริศนา” ชม “พล” ฝีมือจัดจ้าน

“นุ๊ก สุทธิดา” ปลื้มฟีดแบ็กแฟนละครชมสนั่น รับบท “อนงค์” ใน “ลางปริศนา” ฉีกลุคเดิมสุดขั้ว แฮปปี้ร่วมงานช่อง 7HD และดาราวิดีโอ เอ่ยชม “พล พูลภัทร” แสดงอินเนอร์แรง
เริ่ดทุกฉาก ลุ้นทุกตอน สำหรับละครกระแสแรง “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่เริ่มเผยปมของปัญหาออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างแล้ว และอีกหนึ่งตัวละครสำคัญคือ “อนงค์” รับบทโดย นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้หญิงที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักและครอบครัว โดยไม่สนเลยว่าสิ่งที่ทำถูกหรือผิด จากภาพแรกที่ทุกคนมองว่าเธอเป็นคนดี แต่วันนี้เริ่มเผยธาตุแท้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันแล้ว
โดย นุ๊ก เล่าถึงฟีดแบ็ก และการมารับบท อนงค์ ว่า “ฟีดแบ็กละครเรื่องนี้กลับมาดีมากๆ ค่ะ เวลาไปไหนก็จะมีน้องๆ เข้ามาทัก บอกว่าพี่นุ๊กชอบจังเลยบทในเรื่องนี้ ทุกคนจะบอกว่าตอนที่เห็นละครออกอากาศช่วงแรกๆ ก็คิดว่าจะเป็นคนดี เพราะเขาก็จะชินภาพกับการที่นุ๊กเล่นเป็นคนดีเป็นส่วนใหญ่ แต่พอละครออกอากาศมาถึงตอนนี้ ทุกคนได้เห็นแล้วว่าอนงค์มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิด และการที่ทุกคนบอกว่าชอบคาแร็กเตอร์นี้ ก็ต้องยกความดีให้ น้องฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับฯ ซึ่งจะบรีฟในสิ่งที่อยากให้เราแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น ฉากนี้อยากให้พี่นุ๊กหน้ายิ้มแต่ตาไม่ยิ้มนะครับ เราก็มาจูนปรับอารมณ์และแสดงออกไป ผลลัพธ์ออกมาดีเลย ไม่ใช่แค่เฉพาะบทของนุ๊กนะคะ แต่รวมถึงคาแร็กเตอร์ของทุกตัวละครเลยที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาพรวมออกมาสนุกอย่างที่ทุกคนได้ชมกัน
สำหรับตัวละคร อนงค์ จะเป็นคนที่เก็บกดอารมณ์เอาไว้เยอะมาก แล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนอารมณ์สีหน้าได้เร็วมากๆ ด้วย การทำงานกับช่อง 7HD และดาราวิดีโอก็เป็นเหมือนบ้านที่เราคุ้นเคย รวมถึงนักแสดงหลายๆ คนที่ได้ร่วมงานเป็นคนที่คุ้นเคย เพราะฉะนั้นความเหนื่อยแทบจะหายไปครึ่งหนึ่ง แล้วจากการทำงานที่เป็นระบบแบบที่เราคุ้นเคย แม้แต่กับนักแสดงอย่าง น้องพล (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) ที่มารับบท จีรสิน หลานของอนงค์ในเรื่อง ที่นุ๊กเพิ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องเป็นครั้งแรก น้องพลเป็นคนตั้งใจมากๆ เป็นนักแสดงที่มีฝีมือ ความที่ในเรื่องเราเป็นน้าหลานกัน ดังนั้นฉากที่เขาเข้ากับเราส่วนใหญ่จะเป็นมุมของความเข้าอกเข้าใจกัน แต่พอนุ๊กได้มาเป็นผู้ชมละคร ได้เห็นน้องพลเข้าฉากกับคนอื่นๆ ได้เห็นการแสดงอารมณ์ของเขา ดูแล้วรู้สึกว่าอยากตีจีรสินจังเลย ทำไมเป็นคนแบบนี้ เห็นแล้วมันเขี้ยวมากๆ ซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปร่วมงานกับน้องอีก เพราะเราไม่ได้เล่นพาร์ทแบบนี้ด้วยกันเลย
อยากชวนทุกคนมาติดตามลางปริศนาไปด้วยกันนะคะ และฝากไปถึงแฟนคลับนุ๊กด้วย จริงๆ แล้วอนงค์ก็เป็นคนดีคนหนึ่ง แต่เป็นคนดีในแบบผิดๆ คืออย่างน้อยก็ยังรักจิรสิน รักครอบครัวมากๆ แต่ความที่มากเกินไปเลยทำให้หลงผิด สำหรับนุ๊กแล้ว อนงค์คือผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่ง อดีตที่ผ่านมาทำให้ต้องเป็นอย่างที่ทุกคนเห็น อยากให้ลุ้นกันว่าจุดเริ่มต้นของความแค้นที่อนงค์มีเกิดขึ้นเพราะอะไร ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงทำทุกอย่างได้ขนาดนี้ มาสนุกไปด้วยกันนะคะ”
ติดตามความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
