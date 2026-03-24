“ป๊อป” สุดเดือด เจอ “แม็ค-อุ๋ม” ร่วมมือหักหลัง!

“ป๊อป ฐากูร” สุดเดือดแต่ทำอะไรไม่ได้ หลังถูกเพื่อนรักอย่าง “แม็ค ปวิช” แทงข้างหลัง หันจับมือกับ “อุ๋ม อาภาศิริ” ศัตรูตัวฉกาจ เปิดศึกสาดอารมณ์เชือดเฉือนยับ ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
เรื่องราวเดินทางมาถึงจุดพีคเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love“ เพราะในตอนล่าสุดกับการเปิดหน้าแลกหมัดทางอารมณ์ของ 3 นักแสดงมากฝีมืออย่าง อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน, ป๊อป ฐากูร การทิพย์ และ แม็ค ปวิช เวียงนนท์ ที่สาดพลังใส่กันแบบถึงพริกถึงขิง บอกได้คำเดียวว่าพลังล้นจนแฟนๆ ต้องห้ามกะพริบตา
โดยฉากนี้เป็นตอนที่ ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย เมื่อเพื่อนรักอย่าง รุจน์ (แม็ค ปวิช) หักหลังอย่างเจ็บแสบ หันไปจับมือกับศัตรูตัวฉกาจอย่าง มุกมณี (อุ๋ม อาภาศิริ) ที่ร้ายไปกว่านั้น มุกมณีโชว์เหนือเมฆด้วยการประกันตัวรุจน์ออกมาต่อหน้าต่อตา เพื่อใช้เป็นหมากสำคัญในการกำจัด ตรัย (กองทัพ พีค) ทำเอาไอ้หนุ่มเลือดร้อนอย่างราเชนทร์สติหลุด พุ่งเข้าหาหวังเคลียร์ใจด้วยโทสะ แต่กลับต้องพ่ายแพ้ถูกรวบตัวไว้ ทิ้งให้เขาต้องดิ้นพล่านด้วยความเจ็บใจที่ทำอะไรไม่ได้
สำหรับเบื้องหลังความดุเดือดฉากนี้ บอกเลยว่าป๊อปโชว์สกิลการแสดงระดับเทพ ระเบิดอารมณ์ความผิดหวังออกมาอย่างบ้าคลั่ง ทั้งน้ำเสียงและแววตาที่สั่นเครือ สื่อถึงความเจ็บปวดจากการถูก “เพื่อนรัก" แทงข้างหลังได้อย่างกินใจ ในขณะที่แม็คก็แสดงออกถึงความกดดันด้วยแววตาที่เย็นชา นิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยนัยบางอย่าง ปะทะคารมกับป๊อปแบบไม่มีใครยอมใคร ส่วนอุ๋มซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ฉากนี้สมบูรณ์แบบ ด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ยและท่าทางยั่วยุที่ดูเหนือเกมทุกย่างก้าวจนน่าหมั่นไส้ เรียกว่านี่คือการรวมตัวของรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ที่เคมีเข้ากันสุดๆ ทุกบทสนทนาคือการเชือดเฉือนที่แท้จริง เพราะนี่คือ “กำไร” ของคนดูที่ได้เห็นการแสดงระดับคุณภาพแบบจัดเต็ม!
ห้ามพลาดฉากนี้ในละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ฉากนี้ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
