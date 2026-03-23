เปิดภาพฟิตติ้ง 6 นักแสดงเคมีใหม่แกะกล่อง “พี่เองก็ลำบาก - Chasing Love”

CHANGE2561 เปิดภาพฟิตติ้ง 6 นักแสดง Girl's Love เคมีใหม่แกะกล่อง “พี่เองก็ลำบาก - Chasing Love” ไนล์ - น้ำหวาน, เฟย์ - จีนี่, กิ๊ฟ - ออมสิน เตรียมไล่ล่าหัวใจอย่างไม่ยอมแพ้
ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับ CHANGE2561 ที่เดินหน้าขยายจักรวาลคอนเทนต์ Girl's Love อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL กับซีรีส์ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษตั้งแต่วันแถลง Line Up อย่าง “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 CHANGE2561 ฟิตติ้งซีรีส์ “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก ท่ามกลางความคึกคักของทีมนักแสดง Girl's Love เคมีใหม่แกะกล่องทั้ง 3 คู่ ที่พร้อมปล่อยพลังชวนจิ้น ชวนฟิน ชวนให้จับตามอง ถ่ายทอดเรื่องราวของสามสาวที่เลือกจะวิ่งหนีจากความรัก เพราะบาดแผลและความกลัวในอดีต ขณะที่อีกสามสาวเลือกจะวิ่งไล่ตามหัวใจอย่างไม่ยอมแพ้ เพื่อพิสูจน์ว่าความรักยังคงเป็นพลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์ ผสานกับงานโปรดักชั่นและการเล่าเรื่องในสไตล์ CHANGE2561 ที่เน้นอารมณ์ ความสัมพันธ์ “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก จึงไม่ใช่เพียงซีรีส์โรแมนติกดราม่า แต่คือการสำรวจหัวใจของคนที่กลัวความรัก และคนที่เชื่อในพลังของความรัก ที่จะพาผู้ชมร่วมลุ้นไปกับการไล่ตามหัวใจครั้งสำคัญของทั้งหกตัวละคร
“CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก นำทีมโดยคู่เคมีป้ายแดง ไนล์ ชนิดาภา และ น้ำหวาน ณัฐชยา ที่สวยสะดุดสายตากับบทบาทตัวแทนของสองมุมมองความรักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและคาแร็กเตอร์ที่ต่างขั้ว โดย ไนล์ รับบท ศดานันท์ หญิงสาวมาดนิ่ง สุขุม และเก็บซ่อนบาดแผลในใจไว้ลึกสุดหัวใจ ขณะที่ น้ำหวาน รับบท เพียงรวินทร์ หญิงสาวสดใส กล้ารัก และพร้อมวิ่งไล่ตามหัวใจอย่างไม่ยอมแพ้ เคมีของทั้งคู่จึงเต็มไปด้วยแรงดึงดูดของความต่าง ระหว่างคนที่ “หนีความรัก” กับคนที่ “เชื่อในความรัก” ร่วมด้วยทีมนักแสดง Girl's Love เคมีเคใจ เฟย์ อภิสรา กับ จีนี่ อรนลิน ที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้ง ก็ทำงานร่วมกันอย่างรื่นไหลแค่มองตาก็รู้ใจ โดดเด่นด้วยเสน่ห์ของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความละมุน เฟย์ สาวมั่นใจ ฉลาด และมีความเป็นผู้นำ ส่วน จีนี่ เปล่งประกายด้วยลุคสวยหวาน มีเสน่ห์เป็นธรรมชาติ ทำให้เคมีของทั้งคู่ดูลงตัว น่ารัก และชวนอมยิ้มในทุกโมเมนต์ ส่วน ออมสิน ณัฐรัตน์ และ กิ๊ฟ สิรินาถ ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เคมีใหม่ที่น่าจับตาไม่แพ้กัน ด้วยคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างในวัยที่เติบโตเต็มวัย ทั้งความมั่นใจ ความอบอุ่น ความสดใส และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคน ทำให้ทั้งคู่พร้อมเติมสีสันให้เรื่องราวความรักครั้งนี้มีมิติและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น
เสริมทัพด้วยแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ แม่อี๊ด ดวงใจ , อาดาว ดวงดาว จารุจินดา มาร่วมแสดงกับทั้ง 6 สาว ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตามอง “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก ภายใต้การกำกับดูแลของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ พี่เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย โปรเจกต์นี้ถูกวางไว้ให้เป็นมากกว่าซีรีส์รัก แต่คืออีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่พร้อมพาผู้ชมไปสำรวจทุกมิติของหัวใจ ผ่านเรื่องราวของการไล่ล่า การหลบหนี และการยอมรับความรักในแบบที่แต่ละคนเป็น
เพราะบางครั้ง… การหนีความรักอาจทำให้เราเจอคนที่วิ่งตามหัวใจเรามากที่สุด และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าหัวใจครั้งใหญ่ใน “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก ซีรีส์ Girl’s Love เตรียมปักหมุดรอชมกันได้เลย เร็วๆ นี้
