“เต้ย” เปลี่ยนลุคเซอร์ไพรส์ “พรีม” กลางงานแต่ง ทำสาวๆ ใจสั่น

“เต้ย พงศกร” พลิกโฉมเป็นเจ้าบ่าวสุดหล่อเซอร์ไพรส์ “พรีม รณิดา” ทำเอาสาวๆ ใจสั่น แต่งานวิวาห์กลับต้องพังพินาศ เมื่อ “เต๋า สโรชา” บุกเข้ามาพร้อมมีดกลางพิธี! ในละคร “ปิ่นอนงค์”
ลุคเจ้าบ่าวของคุณใหญ่ ทำเอาสาวๆ ใจสั่นกันทั้งงาน ในละครเรื่อง ปิ่นอนงค์ จากบริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด โดยผู้จัดฯ สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus งานนี้คุณใหญ่พลิกลุคจากหนุ่มมาดเซอร์สุดดิบ กลายเป็นหนุ่มหล่อมาดผู้ดีสุดเนี้ยบ เพื่อเจ้าสาวคนสวยอย่างปิ่นอนงค์
คุณใหญ่ (เต้ย พงศกร) เปลี่ยนลุคเซอร์ไพรส์ ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) ในวันแต่งงาน ทำเอาสาวๆ ในงานถึงกับตะลึงในความหล่อ ก่อนจะควงเจ้าสาวเดินเข้างานท่ามกลางแขกอย่างอบอุ่น ในพิธีมอบสินสอดจัดเต็มทั้งแหวนเพชร เงิน และทอง จน ครองสุข (บุ๋ม ปนัดดา) ถึงกับตาลุกวาว ขณะช่วงรดน้ำสังข์ ครองสุขแอบส่งสัญญาณบางอย่างให้ปิ่นเพื่อกวนประสาทให้ใหญ่ระแวง ขณะที่ปิ่นเองก็พยายามมองหาแม่ เพราะอยากให้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญของตน แต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อ อุ่นเรือน (เต๋า สโรชา) ปรากฏตัวด้วยสีหน้าเคียดแค้น ปัดสังข์ทิ้งและกระชากมงคลออกจากศีรษะบ่าวสาว ก่อนจะพุ่งเข้าทำร้ายคุณใหญ่ด้วยมีด
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนใหญ่ของเรื่อง เพราะรวมนักแสดงเกือบทั้งเรื่องไว้ในฉากเดียว ทำเอาผู้กำกับ “นุ อนุวัฒน์” ต้องวางบล็อกกิ้งภาพและซ้อมคิวนักแสดงกันอย่างหนัก ท่ามกลางความวุ่นวายของกองถ่าย แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความตั้งใจของทุกคน ห้ามพลาดชม ฉากงานสมรสสุดยิ่งใหญ่ของคุณใหญ่กับปิ่นอนงค์ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 และติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์