“ฟอร์ด” ตัดจบความสัมพันธ์ “พีท” หลังความจริงถูกเปิดโปง

เจ็บแต่ต้องเลือก! “ฟอร์ด” เดินหน้าไปต่อ ตัดจบความสัมพันธ์ “พีท” หลังความจริงถูกเปิดโปง ในซีรีส์ “Yesterday รอยรักวันวาน” EP.8
ทวีคูณความเข้มข้นแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับซีรีส์ WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” ที่ยิ่งเดินเรื่องยิ่งพีค ทั้งปมคดีฆาตกรรมที่ซ่อนเงื่อนงำ และความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของ “เวียร์ - เคลวิน” ที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างถึงใจโดย “ฟอร์ด - พีท” จนแฟนๆ อินหนัก ดันกระแสโซเชียลลุกเป็นไฟ และพาซีรีส์ทะยานขึ้นสู่ซีรีส์วายอันดับ 1 บนแอป WeTV อย่างรวดเร็ว
เรื่องราวในตอนต่อไป เดินหน้าต่อจากจุดแตกหักครั้งใหญ่ เมื่อ “เวียร์” (รับบทโดย ฟอร์ด ฐิติพงศ์) รอดชีวิต พร้อมเปิดโปงความจริงว่าเขาถูกใส่ร้ายมาตลอด ขณะเดียวกัน “นานา” (รับบทโดย เฟรนด์ ดินา) และ “ลลิญ” (รับบทโดย ไนน์ไนน์ ณัฏฐณิชา) ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทุจริตของ Loyde Group และ King’s Group รวมถึงการอยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรม ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผย เมื่อฆาตกรตัวจริงถูกจับกุม ส่งผลให้เวียร์พ้นผิด และได้กลับมาทวงตำแหน่ง CEO ของ VPG พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
ด้าน “เคลวิน” (รับบทโดย พีท วสุธร) ต้องเผชิญหน้ากับความผิดที่ตัวเองก่อ และเพิ่งตระหนักถึงทุกการกระทำที่ผ่านมา เขายอมรับว่าทุกอย่างเกิดจากบาดแผลในอดีตที่กัดกินหัวใจ แต่เวียร์กลับเลือกเดินหน้าไปต่อ จบความสัมพันธ์ และไม่หวนกลับไปยังจุดเดิมอีก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามรับชม
ติดตามเรื่องราวและความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อได้ใน WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” EP.8 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
