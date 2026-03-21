เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 13 - 14 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 13 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ไม่พอใจที่เจ้าของบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางแบบโฆษณาน้ำหอมตัวใหม่จาก อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) เป็น มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) เพราะข่าวฉาวที่ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) เป็นคนปล่อย และยิ่งได้ยินเอกภพพูดจาดูถูกอ้อม ทำให้ธนนท์ทนไม่ไหวเข้าไปต่อยเอกภพต่อหน้าเจ้าของบริษัท เรื่องนี้ทำให้เอกภพถูกเลือกให้มาดูแลงานแทนธนนท์ทันที ฝ่ายอ้อมรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นห่วงธนนท์มาก เพราะอ้อมคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้บริษัทธนนท์เกิดความเสียหาย เธอจึงรีบไปพบเขาเพื่อให้กำลังใจ เสาวลักษณ์ (กันตา ดานาว) เข้ามาเห็นภาพทั้งคู่กอดกันก็ไม่พอใจ เพราะธนนท์ลูกชายของเธอมีมินท์เป็นคู่หมั้นอยู่แล้ว ในวันงานเปิดตัวน้ำหอมที่มินท์เป็นพรีเซนเตอร์ เสาวลักษณ์จึงพาธนนท์มางานนี้ด้วย พร้อมจัดแจงให้ธนนท์เข้าไปมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับมินท์ แต่ในระหว่างที่สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์มินท์อยู่ จู่ๆ มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) ก็ได้พาอ้อมเข้ามาในงานนี้ และประกาศกับทุกคนว่าอ้อมกำลังคบกับเขา!
ตอนที่ 14 ออกอากาศ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ได้รับข่าวดีจาก ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ว่าเธอได้รับเลือกให้เดินแบบในงานสมาคมผ้าไทย วันซ้อมเดินแบบ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ได้เจอกับอ้อมที่มาซ้อมเดินแบบงานนี้เช่นกัน มินท์รู้สึกไม่พอใจที่รู้ว่าต้องร่วมเดินแบบงานผ้าไทยครั้งนี้กับอ้อม หลังจากจบจากการซ้อมเดินแบบ มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) มารับอ้อมไปดินเนอร์ และตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขออ้อมแต่งงาน แต่ยังไม่ทันที่อ้อมจะได้ตอบอะไร ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ก็โทรศัพท์เข้ามาหา พออ้อมรับสาย จู่ๆ ธนนท์ก็หยุดพูด เพราะเขาหักหลบรถที่พุ่งเข้ามาชน จนรถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้อ้อมที่อยู่ในสายทั้งตกใจและเป็นห่วงธนนท์มาก
ละคร "กุหลาบเล่นไฟ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
