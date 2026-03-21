ซีรีส์ “หงสาวดี” ดราม่าเข้มข้น รอยร้าวความสัมพันธ์พี่น้อง “นาย - ตรี” ร้อนระอุ!

กระแสตอบรับแรงเกินต้าน สำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “หงสาวดี - THE LAST DUEL” ทางช่องวัน 31 ด้วยเนื้อหาที่สนุกเข้มข้น พร้อมโปรดักชั่นสุดตระการตาที่ตรึงใจคนดู จนสร้างกระแสฮือฮาเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อยู่ในตอนนี้
ล่าสุดดีกรีความลุ้นระทึกก็เริ่มเดือดขึ้นทุกฉากทุกตอน เมื่อ มังจีชวา (นาย ณภัทร) เริ่มสงสัยว่า พระนเรศ (ตรี ภรภัทร) หายตัวออกจากวังไปทำอะไร? จึงแอบสะกดรอยตามไป จนได้พบความจริงว่าพระนเรศแอบมาฝึกเพลงดาบมอญคู่อยู่กับ พระมหาเถรคันฉ่อง (เดี่ยว ชูพงษ์) ผู้มีฝีมือทัดเทียม พระเจ้าบุเรงนอง (นก ฉัตรชัย) ทำให้มังจีชวาเริ่มไม่ไว้ใจในความคิดของพระนเรศ มิตรภาพระหว่างพี่น้องร่วมสาบานจึงเริ่มสั่นคลอน ในขณะที่เมืองหงสาก็มีศึกนอกมารุมเร้า เมื่อกองทัพโมญินกำลังยกพลมาประชิดชายแดนทางเหนือ งานนี้มังจีชวาจะรับมือกับเหตุการณ์ภายหน้าอย่างไร? ต้องตามชม
ติดตามชมเรื่องราวของ พระนเรศ กับ มังจีชวา ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนครั้งนี้ ได้ในซีรีส์ “หงสาวดี” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 และติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอป oneD
