เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 3

ความรักพาแหกกฎ! “เลิฟ” ประชดรัก ลองดีกับระบบเทสต์คืนเดียวของ “มิ้ลค์” หลังเห็นภาพบาดตาระหว่าง “น้ำตาล - ฟิล์ม” ด้าน “มิ้ม” เดินหน้ารุก “วิว” จนเรื่องบานปลาย ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.3
หลังจาก “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) ต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจระหว่าง “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) กับ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) เธอจึงเลือกประชดความรักด้วยการลองดีกับระบบเทสต์คืนเดียวของ “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) ในขณะเดียวกัน “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) ก็เริ่มรุกหนักใส่ “มิน” (วิว เบญญาภา) จนนำไปสู่สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม เมื่อทุกคนต่างใช้ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผล จนพากันแหกกฎที่ตัวเองเคยสร้างไว้เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ บทสรุปของความสัมพันธ์ที่วุ่นวายนี้จะลงเอยอย่างไร ต้องไปลุ้นกัน!
ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.3 ออกอากาศวันจันทร์ 23 มีนาคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์