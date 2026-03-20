พักความดิบ! "เต้ย พงศกร" โชว์ซิกซ์แพ็ก พา "พรีม รณิดา" เติมหวานชวนฟิน

พักดราม่า “เต้ย พงศกร” พลิกบทดิบพา “พรีม รณิดา” หนีเติมความหวานบ้านพักกลางนา ในละคร “ปิ่นอนงค์" จัดเต็มซีนฟิน อาบน้ำโชว์ซิกซ์แพ็ก - ละเมอกอดสุดมุ้งมิ้ง
หลังเจอดราม่าหนักต่อเนื่องหลายตอน ถึงเวลาพักใจ! เมื่อคุณใหญ่ขอพาปิ่นอนงค์หนีความวุ่นวายไปเติมความหวาน เปลี่ยนโหมดจากบู๊เดือดมาเป็นมุ้งมิ้งชวนฟิน ในละครเรื่อง “ปิ่นอนงค์” จากบริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด โดยผู้จัดฯ สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก ใครบอกว่าคุณใหญ่มีดีแค่ความดิบเถื่อน งานนี้เตรียมเห็นอีกมุมที่ทั้งอ่อนโยน ขี้เล่น และน่ารักเกินต้าน จนทำเอาปิ่นอนงค์ใจสั่นไม่รู้ตัว
หลังเจอเหตุการณ์ร้ายๆ คุณใหญ่ (เต้ย พงศกร) พา ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) มาหลบพักที่บ้าน ผู้ใหญ่แย้ม (อ้อย จิระวดี) กลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งโมเมนต์กิน นอน ขนาดใหญ่อาบน้ำปิ่นก็ยังแอบดูหุ่นเซ็กซี่ของคุณใหญ่ งานนี้ใหญ่ก็จัดการแกล้งยั่วซิกซ์แพ็กเบาๆ จนปิ่นเคลิ้มตาม แต่ผู้ใหญ่แย้มมาขัดจังหวะเสียก่อน ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบริมนา คุณใหญ่เผยมุมอ่อนโยนคอยปลอบใจปิ่นจนทั้งคู่หวนคิดถึงความผูกพันในวัยเด็ก และคืนนั้นได้เกิดเหตุชุลมุน คุณใหญ่ละเมอดึงมุ้งจนเผลอกอดปิ่นเข้าเต็มๆ ตื่นมาถึงกับโวยกลบเกลื่อน
ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลารวมความน่ารักชวนฟินของพระนางที่เคมีเข้ากันสุดๆ โดยเฉพาะเบื้องหลังฉากอาบน้ำที่หนุ่มเต้ยทุ่มสุดตัว ฟิตหุ่นวิดพื้นโชว์ซิกซ์แพ็กก่อนเข้าฉาก จนสาวพรีมยังอดแซวไม่ได้ว่า “แค่นี้กล้ามก็ขึ้นเป็นมัดๆ แล้วค่า”
เตรียมใจละลายไปกับโมเมนต์หวานปนขำของทั้งคู่ ในละคร “ปิ่นอนงค์” วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
