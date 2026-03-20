“ไนกี้-แม็กกี้-แนท” พร้อมพิสูจน์ค่าของคน แท็กทีมประชันดราม่าใน “อกธรณี”

ค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือเงินทอง พบการประชันบทบาทของ “ไนกี้ - แม็กกี้ - แนท” และนักแสดงรุ่นใหม่มากความสามารถ “ปลื้ม - ใยไหม” ที่จะมาพิสูจน์ค่าของคนในละครดราม่าเข้มข้น “อกธรณี” เริ่ม 26 มี.ค.นี้ ทางช่องวัน 31
ช่องวัน 31 พร้อมส่งละครดราม่าเข้มข้นที่จะมาเรียกน้ำตาและสร้างแรงบันดาลใจ ใน “อกธรณี” เมื่อคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือเงินทอง แต่พิสูจน์กันด้วยหัวใจและการกระทำ โดยเป็นการรวมตัวของนักแสดงต่างรุ่นที่จะมาประชันบทบาทกันอย่างสมน้ำสมเนื้อ อาทิ ไนกี้ นิธิดล, แม็กกี้ อาภา, แนท อนิพรณ์, ปลื้ม ธยศทรณ์, ใยไหม ชินารดี, ต๊ะ วริษฐ์, หนุ่ม สันติสุข, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, พลอย พลอยไพลิน ฯลฯ บทประพันธ์ระดับตำนาน จากปลายปากกาของ ธม ธาตรี หรือ เชิด ทรงศรี ศิลปินชั้นครูผู้ฝากผลงานอมตะไว้มากมาย บทโทรทัศน์โดย ดรีมทีม กำกับการแสดงโดย วุธ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ผู้กำกับที่เคยฝากละครสะท้อนสังคมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
“อกธรณี” เป็นเรื่องราวความรักและการเสียสละของ กำไล (แม็กกี้ อาภา) หญิงสาวที่ยอมแบกรับภาระดูแลหลานสาวตัวน้อย หลังจากที่ สารภี (แนท อนิพรณ์) พี่สาวแท้ๆ ของเธอ ตัดสินใจทิ้ง ลอย (ไนกี้ นิธิดล) สามี และลูกน้อยไปอย่างไม่ใยดี เพื่อเลือกความสุขสบายให้ชีวิต เมื่อเวลาผ่านไป ไผ่ (ใยไหม ชินารดี) เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวสู้ชีวิตด้วยการเลี้ยงดูจากแม่กำไล และมี วิมาน (ปลื้ม ธยศทรณ์) หนุ่มนักเรียนนอกคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้าง แต่ความสุขก็พังทลายลง เมื่อสารภีหวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เพราะความคิดถึงลูก แต่กลับมาเพื่อแย่งชิงมรดกที่ตกเป็นของไผ่ งานนี้หัวใจของคนเป็นแม่บุญธรรมอย่างกำไลจะปกป้องลูกสาวจากความโลภของแม่แท้ๆ อย่างไร? ต้องติดตามชม
ติดตามชมละครดราม่าเข้มข้น “อกธรณี” ได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ แอป oneD