“ไนกี้-แม็กกี้-แนท” พร้อมพิสูจน์ค่าของคน แท็กทีมประชันดราม่าใน “อกธรณี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือเงินทอง พบการประชันบทบาทของ “ไนกี้ - แม็กกี้ - แนท” และนักแสดงรุ่นใหม่มากความสามารถ “ปลื้ม - ใยไหม” ที่จะมาพิสูจน์ค่าของคนในละครดราม่าเข้มข้น “อกธรณี” เริ่ม 26 มี.ค.นี้ ทางช่องวัน 31



ช่องวัน 31 พร้อมส่งละครดราม่าเข้มข้นที่จะมาเรียกน้ำตาและสร้างแรงบันดาลใจ ใน “อกธรณี” เมื่อคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือเงินทอง แต่พิสูจน์กันด้วยหัวใจและการกระทำ โดยเป็นการรวมตัวของนักแสดงต่างรุ่นที่จะมาประชันบทบาทกันอย่างสมน้ำสมเนื้อ อาทิ ไนกี้ นิธิดล, แม็กกี้ อาภา, แนท อนิพรณ์, ปลื้ม ธยศทรณ์, ใยไหม ชินารดี, ต๊ะ วริษฐ์​​, หนุ่ม สันติสุข, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, พลอย พลอยไพลิน ฯลฯ บทประพันธ์ระดับตำนาน จากปลายปากกาของ ธม ธาตรี หรือ เชิด ทรงศรี ศิลปินชั้นครูผู้ฝากผลงานอมตะไว้มากมาย บทโทรทัศน์โดย ดรีมทีม กำกับการแสดงโดย วุธ อัษฎาวุธ​ เหลืองสุนทร ผู้กำกับที่เคยฝากละครสะท้อนสังคมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง

“อกธรณี” เป็นเรื่องราวความรักและการเสียสละของ กำไล (แม็กกี้ อาภา) หญิงสาวที่ยอมแบกรับภาระดูแลหลานสาวตัวน้อย หลังจากที่ สารภี (แนท อนิพรณ์) พี่สาวแท้ๆ ของเธอ ตัดสินใจทิ้ง ลอย (ไนกี้ นิธิดล) สามี และลูกน้อยไปอย่างไม่ใยดี เพื่อเลือกความสุขสบายให้ชีวิต เมื่อเวลาผ่านไป ไผ่ (ใยไหม ชินารดี) เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวสู้ชีวิตด้วยการเลี้ยงดูจากแม่กำไล และมี วิมาน (ปลื้ม ธยศทรณ์) หนุ่มนักเรียนนอกคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้าง แต่ความสุขก็พังทลายลง เมื่อสารภีหวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เพราะความคิดถึงลูก แต่กลับมาเพื่อแย่งชิงมรดกที่ตกเป็นของไผ่ งานนี้หัวใจของคนเป็นแม่บุญธรรมอย่างกำไลจะปกป้องลูกสาวจากความโลภของแม่แท้ๆ อย่างไร? ต้องติดตามชม

ติดตามชมละครดราม่าเข้มข้น “อกธรณี” ได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ แอป oneD











































“ไนกี้-แม็กกี้-แนท” พร้อมพิสูจน์ค่าของคน แท็กทีมประชันดราม่าใน “อกธรณี”
