เรื่องย่อละคร “อกธรณี”
บทประพันธ์ : เชิด ทรงศรี
บทโทรทัศน์ : ดรีมทีม
ผู้กำกับ : วุธ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
ผู้ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวความรักและการเสียสละของ กำไล (แม็กกี้ อาภา) หญิงสาวที่ยอมแบกรับภาระดูแลหลานสาวตัวน้อย หลังจากที่ สารภี (แนท อนิพรณ์) พี่สาวแท้ๆ ของเธอ ตัดสินใจทิ้ง ลอย (ไนกี้ นิธิดล) สามี และลูกน้อยไปอย่างไม่ใยดี เพื่อเลือกความสุขสบายให้ชีวิต เมื่อเวลาผ่านไป ไผ่ (ใยไหม ชินารดี) เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวสู้ชีวิตด้วยการเลี้ยงดูจากแม่กำไล และมี วิมาน (ปลื้ม ธยศทรณ์) หนุ่มนักเรียนนอกคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้าง แต่ความสุขก็พังทลายลง เมื่อสารภีหวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เพราะความคิดถึงลูก แต่กลับมาเพื่อแย่งชิงมรดกที่ตกเป็นของไผ่ งานนี้หัวใจของคนเป็นแม่บุญธรรมอย่างกำไลจะปกป้องลูกสาวจากความโลภของแม่แท้ๆ อย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ไนกี้ นิธิดล รับบท ลอย
แม็กกี้ อาภา รับบท กำไล
แนท อนิพรณ์ รับบท สารภี
ปลื้ม ธยศทรณ์ รับบท ไผ่
ใยไหม ชินารดี รับบท วิมาน
ต๊ะ วริษฐ์
หนุ่ม สันติสุข
ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ
พลอย พลอยไพลิน
