ไม่ทิ้งไปไหน “เพิร์ธ” สัญญาจะรักษา “แซนต้า” สุดความสามารถ

“เพิร์ธ” เจอบททดสอบรักครั้งใหญ่ เมื่อ “แซนต้า” ความจำเสื่อมกลายเป็นเด็ก 7 ขวบสุดป่วน ภารกิจฟื้นความทรงจำจึงเริ่มต้นขึ้น ในซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย - Love you teacher” EP.2
หลังจาก “ครูโซลาร์” (แซนต้า พงศภัค) ประสบอุบัติเหตุจนสมองรีเซ็ตบอกว่าตัวเองชื่อ “ซัน” และย้อนกลับไปเป็นเด็กเจ็ดขวบ “ครูพบเมฆ” (เพิร์ธ ธนพนธ์) ก็พยายามทำหน้าที่แฟนอย่างสุดความสามารถ ที่นอกจากดูแลชีวิตความเป็นอยู่และหาวิธีเรียกคืนความจำแล้ว ยังต้องรับมือกับความซนและความป่วนของ “ซัน” ที่งอแงร้องจะกลับบ้าน เผลอเป็นไม่ได้จะหนีท่าเดียว ซึ่ง “ครูพบเมฆ” ก็ได้การซัปพอร์ตจาก “ครูจี้” (เค เลิศสิทธิชัย) และ “ครูสดชื่น” (แซมมี่ ซาแมนท่า) ที่คอยเป็นกำลังใจ และ “ครูพบเมฆ” ก็สัญญากับ “ซัน” ว่าไม่มีทางทอดทิ้ง “ซัน” แน่นอน
ซีรีส์ “รักครูเท่าโลกเลย - LOVE YOU TEACHER” EP.2 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังทางแอป oneD เวลา 21:30 น. อัปเดตทุกความ เคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
