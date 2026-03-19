“มาร์ค” ขอหย่ากับ “จูเนียร์” ทั้งๆ ที่ยังรัก

เมื่อความลับทำลายความเชื่อใจ “มาร์ค”ตัดสินใจขอหย่า “จูเนียร์”ทั้งที่ยังรัก แต่เมื่อถึงเวลาเซ็นเอกสารจริงๆ หัวใจกลับลังเลตรงกันข้ามกับ “โอห์ม - ปูน”ที่ปรับความเข้ากันใจได้และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.8
เมื่อความลับของ “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) ถูกเปิดเผย ความเชื่อใจทั้งหมดหายไป “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) ขอหย่ากับ “ทิม” ถึงแม้จะเสียใจแต่ก็โกรธที่ถูกหลอกและต้องรับผิดชอบกับชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ตรงกันข้ามกับ “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) และ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) ที่ปรับความเข้ากันใจได้และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และเมื่อถึงวันที่ต้องตัดสินใจจริงๆ ลงมือเซ็นเอกสารหย่าจริงๆ “ไป๋” ก็ยังลังเลเพราะลึกๆ ในใจทั้งคู่ก็รักกันจริงๆ ความรักของ “ไป๋” และ “ทิม” จะเดินหน้าต่อไปทางไหน เตรียมเอาใจช่วยในสัปดาห์นี้
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.8 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
