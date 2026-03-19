xs
xsm
sm
md
lg

ระทึกกลางสวนสนุก! “แทน” สลัดลุคซีอีโอบุกช่วย “ญดา” บู๊ฟาดคนร้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระพริบตานิดเดียวก็เดินทางมาถึงกลางเรื่องแล้ว สำหรับซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” หลังจาก ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) เปิดโหมดคลั่งรัก อิงอิง (ญดา นริลญา) จนเบาหวานขึ้น แต่หวานได้ไม่นานก็เริ่มมีประเด็นให้ได้ใจหายกับฉากไฮไลต์สุดเดือด เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกลางสวนสนุก คนร้ายบุกเข้าจับตัวผู้จัดการและอิงอิงเป็นตัวประกัน ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

แต่จังหวะพีคก็มาถึง เมื่อลิลินตัดสินใจลงพื้นที่เองแบบไม่ลังเล เดินหน้าฝ่าความเสี่ยงเข้าไปช่วยคนรักแบบไม่สนใจใครทั้งนั้น สะท้อนความเป็นผู้นำที่ทั้งเด็ดขาดและกล้าหาญ จนกลายเป็นอีกหนึ่งฉากที่แฟนๆ ต่างพูดถึงหนักมาก ไฮไลต์สำคัญของซีนนี้อยู่ที่สาวแทนที่พลิกคาแร็กเตอร์จากลุคซีอีโอสุดเนี้ยบ กลายเป็นโหมดแอ็กชั่นเต็มตัว คว้าร่มมาเป็นอาวุธจำเป็น ออกโรงปะทะกับคนร้ายเพื่อปกป้องญดาอย่างสุดกำลัง

เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทั้งลุ้นระทึกและเท่ทะลุจอ เตรียมรับแรงกระแทกความคูลของสาวแทนกันให้ดี เพราะนี่ไม่ใช่แค่การช่วยตัวประกันธรรมดา แต่คือการพิสูจน์หัวใจใน “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่แฟนซีรีส์ห้ามพลาดเด็ดขาด! ออนแอร์วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์











+1