ระทึกกลางสวนสนุก! “แทน” สลัดลุคซีอีโอบุกช่วย “ญดา” บู๊ฟาดคนร้าย

ระทึกกลางสวนสนุก “แทน ดวงแก้ว” สลัดลุคซีอีโอ บุกช่วย “ญดา นริลญา” บู๊ฟาดคนร้าย ในซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.นี้
กระพริบตานิดเดียวก็เดินทางมาถึงกลางเรื่องแล้ว สำหรับซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” หลังจาก ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) เปิดโหมดคลั่งรัก อิงอิง (ญดา นริลญา) จนเบาหวานขึ้น แต่หวานได้ไม่นานก็เริ่มมีประเด็นให้ได้ใจหายกับฉากไฮไลต์สุดเดือด เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกลางสวนสนุก คนร้ายบุกเข้าจับตัวผู้จัดการและอิงอิงเป็นตัวประกัน ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด
แต่จังหวะพีคก็มาถึง เมื่อลิลินตัดสินใจลงพื้นที่เองแบบไม่ลังเล เดินหน้าฝ่าความเสี่ยงเข้าไปช่วยคนรักแบบไม่สนใจใครทั้งนั้น สะท้อนความเป็นผู้นำที่ทั้งเด็ดขาดและกล้าหาญ จนกลายเป็นอีกหนึ่งฉากที่แฟนๆ ต่างพูดถึงหนักมาก ไฮไลต์สำคัญของซีนนี้อยู่ที่สาวแทนที่พลิกคาแร็กเตอร์จากลุคซีอีโอสุดเนี้ยบ กลายเป็นโหมดแอ็กชั่นเต็มตัว คว้าร่มมาเป็นอาวุธจำเป็น ออกโรงปะทะกับคนร้ายเพื่อปกป้องญดาอย่างสุดกำลัง
เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทั้งลุ้นระทึกและเท่ทะลุจอ เตรียมรับแรงกระแทกความคูลของสาวแทนกันให้ดี เพราะนี่ไม่ใช่แค่การช่วยตัวประกันธรรมดา แต่คือการพิสูจน์หัวใจใน “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่แฟนซีรีส์ห้ามพลาดเด็ดขาด! ออนแอร์วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
