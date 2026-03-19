“เก๋ไก๋-แก๊ป” เปิดศึกตบสนั่น! ปมหึงหวง

"เก๋ไก๋-แก๊ป" เปิดศึกตบสนั่น! สาดอารมณ์ใส่กันไม่ยั้ง ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” 19 มี.ค.นี้ ทางช่อง 3
งานนี้มีคนเก็บอาการไม่อยู่ เพราะความหึงหวงบดบังตาเข้าอย่างจัง สำหรับเรื่องราวความสนุกสนานในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love“ เมื่อความหวังดีกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้ง เมื่อ "ผักบุ้ง" (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) เข้าไปดูแลรับใช้ใกล้ชิดถึงบ้าน "ราเชนทร์" (ป๊อป ฐากูร) ทำเอา "มิก้า" (แก๊ป ชนกสุดา) ฟิวส์ขาด บุกไปเอาเรื่องจัดหนักชุดใหญ่ถึงที่ แต่ดูเหมือนดีกรีความเดือดจะยังไม่มีทีท่าว่าจบลงง่ายๆ เพราะ "มิก้า" ยังตามราวี "ผักบุ้ง" ไม่เลิก ถึงขั้นพาพวกไปดักตบกลางแจ้ง ล้างแค้นแบบไม่แคร์สายตาใคร เรียกว่าเป็นฉากปะทะคารมที่ดุเดือดเลือดพล่าน ทั้ง “เก๋ไก๋” และ “แก๊ป” ต่างสาดอารมณ์ใส่กันแบบโนสแตนด์อิน เข้าถึงบทบาทจนทีมงานหน้ามอนิเตอร์ยังต้องกลั้นหายใจ บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งคู่ทำการบ้านมาอย่างดี เพื่อให้ภาพออกมาสมจริงและถึงอารมณ์แฟนละคร
สำหรับเบื้องหลังความดุเดือดฉากนี้ นักแสดงต่างซ้อมหนักเพื่อความเป๊ะ เพราะถึงแม้หน้าจอจะดูตึงเครียด แต่เบื้องหลังการถ่ายทำบอกเลยว่า "สปิริตแรงมาก" ก่อนเริ่มถ่ายทำจริง ทั้ง “เก๋ไก๋” และ “แก๊ป” พร้อมด้วยผู้กำกับ ได้มีการซักซ้อมคิวกันอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะจังหวะการยื้อยุดฉุดกระชากและการลงไม้ลงมือที่ต้องอาศัยการนัดแนะจังหวะให้แม่นยำที่สุด ทางด้านแก๊ปที่ต้องสวมบทโหดก็เข้ามาขอโทษขอโพยเก๋ไก๋ก่อนเริ่มซีน ส่วนเก๋ไก๋ก็สู้ตายบอกพี่แก๊ปจัดเต็มได้เลยเพื่อความสมจริง ซึ่งพอสิ้นเสียงสั่งคัท จากที่กำลังสาดอารมณ์ใส่กันอย่างเผ็ดร้อน ทั้งคู่ก็กลับมากอดกันเช็กความเรียบร้อยของกันและกันทันที เรียกว่าเบื้องหน้าสาดไฟริษยาใส่กันไม่ยั้ง แต่เบื้องหลังนั้นน่ารักและเป็นมืออาชีพสุดๆ แฟนละครห้ามพลาดฉากปะทะสุดเดือดนี้เด็ดขาด
