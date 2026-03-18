“พิ้งค์พลอย” พลิกฟาดร้ายฉ่ำ ปลื้ม “กุหลาบเล่นไฟ” กระแสแรง ไม่ยึดติดภาพนางเอก

ร้ายได้ใจ แรงเกินต้าน “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” แฮปปี้พลิกบทสุดท้าทายในละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ฟีดแบ็กดีโดนใจแฟนๆ เปิดใจไม่ยึดติดภาพนางเอก ถ้าบทดีน่าสนใจพร้อมลุย ขอบคุณทุกๆ กำลังใจ
แซ่บเว่อร์นาทีนี้ ต้องยกให้ 3 สาว ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช ที่รับบทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด “อ้อม - มินท์ - ดาว” ในละครดราม่ารสแซ่บ กุหลาบเล่นไฟ ของค่าย มีเดีย สตูดิโอ ที่ฟาดฟันกันชิงรัก ธนนท์ รับบทโดย ธันวา สุริยจักร จนเกิดโศกนาฏกรรม และคนที่ทำแฟนละครเซอร์ไพรส์สุดคือ พิ้งค์พลอย ที่พลิกเล่นร้ายได้ใจ เอวบางร่างน้อย แต่ฟาดไม่แผ่ว ตบเป็นตบ ด่าเป็นด่า ต่างออกปากชม รอติดตามทุกอีพี กำลังใจแน่นจอแบบนี้ พิ้งค์พลอยฝากขอบคุณแฟนๆ มาว่า
“บท มินท์ เป็นอะไรที่ร้ายมากค่ะ ร้ายแบบไม่เคยเล่นมาก่อน ละครเรื่องที่ผ่านๆ มา ก็เป็นนางเอกร้ายสู้คน แต่เรื่องนี้คือแบบเป็นนางร้ายเลยเต็มตัว ค่อนข้างที่จะออกไปทางเทาเข้มเลย ตอนแรกที่มีการปล่อยทีเซอร์ในโซเชียลและเริ่มออกอากาศที่เป็นภาพทะเลาะกับจีนก็เห็นคอมเมนต์ว่า ไม่เคยเห็นพิ้งค์พลอยเล่นบทแบบนี้ ก็เลยรู้สึกว่า แฟนๆ ทุกคนเซอร์ไพรส์ที่เราได้เล่นบทนี้ เห็นแล้วก็ดีใจค่ะ เพราะบทมินท์เป็นบทที่ท้าทายมาก ส่วนใหญ่แฟนๆ ชมไปในทิศทางที่ดี เขาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ามันเขี้ยว น่ารำคาญ น่าหมั่นไส้ แสดงว่าเราทำถึงนะ ประสบความสำเร็จในการแสดงบทนี้ ส่วนตัวแล้วพอมารับบทนี้สนุกมากนะคะ เรื่องนี้ใช้พลังงานเยอะจริงๆ ใช้ทั้งแรงกาย แรงอารมณ์ของตัวละครค่อนข้างเยอะค่ะ ตัวมินท์ค่อนข้างเก็บกดเยอะมาก มีซีนปล่อยพลังเยอะ จำได้ว่ามีคิวหนึ่งที่ถ่ายซีนตะโกนร้องไห้ตั้งแต่เช้ายันเย็น การเล่นร้ายมันเหมือนได้ปลดปล่อย แต่มันก็เครียดเหมือนกัน เพราะบทนี้ก่อนที่เขาจะระเบิดอารมณ์ เขามีความเก็บกดสะสมเอาไว้ข้างใน แต่ก็ไม่ได้เก็บมาเครียดในชีวิตจริง แค่รู้สึกเครียดไปตามตัวละคร จะมีติดนิสัยความเป็นคุณหนูออกมาบ้างบางครั้ง ตรงที่อยู่ดีๆ ก็รำคาญง่าย (หัวเราะ) แต่พอถ่ายทำเสร็จ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ เป็นพิ้งค์พลอยคนเดิม
ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เต็มที่กับบทบาท ส่งอารมณ์ให้กันได้ดี โดยเฉพาะ ปูเป้ กับ จีน ที่ต้องมาเล่นเป็นเพื่อนรักกัน ฟาดฟันกันในเรื่องนี้ ช่วยซัปพอร์ตกันเต็มที่ รู้สึกว่าเราไว้ใจเพื่อนที่เราเล่นด้วยได้ ทำให้ความดราม่าที่หนักมันดูเบาขึ้น เขาส่งอารมณ์ให้เราถึง คอยซัปพอร์ตกันในซีนที่มันต้องถึงเนื้อถึงตัว แล้วก็ใช้อารมณ์ด้วยกันเยอะ มันเหมือนเราประคองกันและกัน ช่วยกันพาให้แต่ละฉากแต่ละซีนออกมาได้ดี ถ้าถามว่าวันหนึ่งมีบทร้ายให้เล่นอีกสนใจไหม ก็สนใจนะคะ ถ้าเป็นร้ายก็ขอให้ร้ายแบบมีมิติ มีเหตุผลว่าทำไมต้องร้าย ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเล่นเป็นนางเอกอย่างเดียว ฝากแฟนๆ ติดตามดูละครกุหลาบเล่นไฟด้วยนะคะ ว่าความร้ายของมินท์จะไปสุดที่ตรงไหน จะร้ายมากกว่านี้อีกหรือไม่ แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่คอยติดตามชมละครค่ะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
