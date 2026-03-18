“ภูมิ - แอนน่า" หวนจับคู่พิสูจน์รักข้ามภพชาติในละคร “บ้านนางรำ”

“ภูมิ เกียรติภูมิ” หวนจับคู่ “แอนน่า กลึคส์” ในละครดราม่า “บ้านนางรำ” กับปมรักข้ามภพชาติที่ผูกพันด้วยคำสาบานและโชคชะตาของนางรำผู้ถูกเลือก พร้อมเสิร์ฟปมรักฝ่าอุปสรรค เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้
ช่อง 7HD เตรียมส่งละครดราม่าเข้มข้นเรื่อง “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัด กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ลงจอให้แฟนละครได้ติดตาม การโคจรมาพบกันอีกครั้งของ ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ ในบทชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในคำสาบานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกบคู่ แอนน่า กลึคส์ ในบทนางรำสาวบริสุทธิ์ผู้ถูกเลือก ร่วมด้วย แพม สุชานุช ธรรมวงค์, บิ๊กเอ็ม สุเมธา รอยสี และ อีฟ กัญณัฐสินี ทรัพย์มี สามนักแสดงรุ่นใหม่ ที่จะมารับบทตัวละครที่มีส่วนสร้างเรื่องราวความรักข้ามภพชาติให้เข้มข้นกว่าที่เคย ประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่าง ปริศนา วงศ์ศิริ, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ พาเมล่า เบาว์เด้นท์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความเชื่อ และความลับที่ถูกซ่อนไว้
“บ้านนางรำ” สร้างจากบทประพันธ์ของ ป.ปภัส บทโทรทัศน์โดย ลายน้ำ และกำกับการแสดงโดย จารึก สงวนพงษ์ เล่าเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพิธีรำบวงสรวงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องใช้ “สาวบริสุทธิ์” เพื่อแลกกับความสงบสุขของหมู่บ้าน ผสานเข้ากับเรื่องราวความรักข้ามภพชาติ ชาติกำเนิดที่ถูกปกปิด และปริศนาจากอดีตที่ค่อยๆ คลี่คลาย พร้อมถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมการรำบวงสรวงพระธาตุแบบอีสานอย่างอ่อนช้อยและทรงคุณค่า
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ดวงอัปสร (แอนน่า กลึคส์) หญิงสาวจากคณะนางรำ มักฝันถึงชายแปลกหน้าที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด จนวันหนึ่งเธอได้พบกับ ภูริช (ภูมิ เกียรติภูมิ) ชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในเรื่องคำสาบานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การพบกันของทั้งคู่เหมือนปลุกความทรงจำบางอย่างจากอดีตชาติขึ้นมา แต่ในความเป็นจริง ดวงอัปสรกำลังถูกเลือกให้ทำพิธีรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความผาสุกของหมู่บ้าน ทำให้ความรักที่กำลังก่อตัวต้องเผชิญกับข้อห้ามและความลับที่ถูกซ่อนมานาน
โดย “ภูมิ - แอนน่า” ควงกันมาชวนแฟนๆ ติดตามละครว่า
ภูมิ “ละครเรื่องนี้มีสองพาร์ท ทั้งอดีตและปัจจุบัน คาแร็กเตอร์ต่างกันมาก ในอดีตชื่อ ดิน มีฐานะยากจน ส่วนปัจจุบันคือ ภูริช เป็นคนรวยที่มีทุกอย่าง แต่รู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไป จนได้เจอกับนางเอก ถ้าถามว่าความน่าสนใจของละครเรื่องนี้คืออะไร หนึ่งเลยคือเป็นแนวละครที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากค่ายนี้ แบบที่มีการย้อนอดีต มีความลึกลับ มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาข้องเกี่ยว และวิธีการตัดต่อเพื่อเล่าเรื่อง ทุกคนก็จะต้องบอกว่าไม่เคยเห็นการเล่าเรื่องแบบนี้จาก ปภัสรา โปรดักชั่น เช่นกัน ที่มีการเล่าตัดสลับไปมาระหว่างชาติอดีตกับชาติปัจจุบัน แต่ภูมิเชื่อว่าคนดูจะเข้าใจและไม่งง เรื่องนี้กลับมาร่วมงานกับแอนน่าอีกครั้ง ก็ต้องบอกว่าแอนน่าโตขึ้น ทุ่มเททำงานและไม่เกร็งเหมือนตอนที่เขาเล่นเรื่องแรกกับเรา ไม่มีกำแพง เต็มที่กับงาน ซัปพอร์ตซึ่งกันและกัน ฝากแฟนๆ ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ”
แอนน่า “แอนน่ารับบทสองช่วงเวลา พาร์ทอดีตชื่อ บัว เป็นผู้หญิงเรียบร้อย โตมากับคณะนางรำ ส่วนปัจจุบันคือ ดวงอัปสร เด็กกำพร้าที่เข้มแข็งและเติบโตมาในคณะนางรำเหมือนกัน แต่พาร์ทปัจจุบันจะมีนิสัยเด็ดเดี่ยว รักความยุติธรรม เป็นเด็กดี กตัญญู และรักครอบครัวมาก เรื่องนี้กลับมาเจอภูมิอีกครั้ง ต้องบอกว่าภูมิเป็นพระเอกคนแรกที่แอนน่าได้ร่วมงานตั้งแต่เข้ามาอยู่ช่อง 7HD คือเรื่อง “สัจจะในชุมโจร” (เสือสั่งฟ้า 3) พอได้มาเจอกันอีกในเรื่องนี้ก็แฮปปี้ค่ะ เพราะรู้จัก และคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แฟนละครหลายคนก็บอกว่าดีใจที่ได้เห็นเรากลับมาเล่นด้วยกันอีก ภูมิเค้าเป็นคนตั้งใจ เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีมากๆ ทำให้การทำงานราบรื่น รับส่งอารมณ์กันได้ดี ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ บ้านนางรำ แค่เอ่ยชื่อค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ก็การันตีได้ว่าคุณภาพแน่นอน รับรองว่าดราม่าจัดเต็ม แต่ก็ไม่ทิ้งเส้นเรื่องความรักโรแมนติก หวานกุ๊กกิ๊ก และคอเมดี้ ให้แฟนๆ ได้มีรอยยิ้ม ที่สำคัญคอสตูมทำถึงมาก ชุดไทย สไบ ผ้าถุง เครื่องประดับ สวยมาก แถมยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่มารวมกันเพียบ อยากให้แฟนๆ ติดตามชมกันเยอะๆ นะคะ พวกเราทุกคนตั้งใจและทำเต็มที่มากๆ ค่ะ”
ติดตามชมละคร “บ้านนางรำ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
