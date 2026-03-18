เรื่องย่อละคร “บ้านนางรำ”
บทประพันธ์ : ป.ปภัส
บทโทรทัศน์ : ลายน้ำ
กำกับการแสดง : จารึก สงวนพงษ์
ผลิตโดย : บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569
ความรัก....ความแค้น...และ..ศรัทธา!
ดวงอัปสร (แอนน่า กลึคส์) นางรำประจำหมู่บ้าน รับรู้อดีตชาติว่าเคยละทิ้งหน้าที่รำถวายบวงสรวง องค์เจ้าแม่อัปสร ทำให้หมู่บ้านเกิดอาเพศ และต้องคำสาป...
ในชาติปัจจุบัน... ดวงอัปสรจึงตั้งมั่นที่จะเสียสละความสุข... รักษาพรหมจรรย์… เพื่อเป็นนางรำถวาย หวังให้ชาวบ้านและหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข แต่ ภูริช (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) ลูกชายนักธุรกิจไม่เห็นด้วย... เขารู้ว่าในอดีตชาติเคยร้องอ้อนวอนต่อองค์เจ้าแม่ให้เขาสมหวังในความรักกับดวงอัปสร แต่กลับต้องเผชิญความตาย... ภูริชจึงไม่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่ พยายามพิสูจน์ว่าชีวิตคนเป็นไปตามการกระทำ.. ไม่ใช่ปาฏิหาริย์!
ความเชื่อ ความศรัทธา ที่ต่างกันสุดขั้ว กลายเป็นจุดเชื่อมประสานให้ดวงอัปสรกับภูริช...
ได้เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน... จนก่อเป็นความรักอีกครั้ง...
ริสา (สุชานุช ธรรมวงค์) ซึ่งเป็นคู่แค้นในอดีตชาติยังตามรังควานไม่เลิกรา และร่วมมือกับ ไกรวิชญ์ (สุเมธา รอยสี) ที่หลงรักดวงอัปสร ทั้งสองวางแผนขัดขวางความรักของดวงอัปสรกับภูริช โดยมี เชษฐา (ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์) พ่อของริสา กับ เวชกร (จาตุรงค์ โกลิมาศ) พ่อของภูริชหนุนหลัง
ดวงอัปสรกับภูริชจึงต้องพิสูจน์รักแท้ ต่อสู้อุปสรรคมากมายในการเอาชนะแผนการร้ายของพวกริสา และตามหาแม่ที่แท้จริงของตัวเอง รวมทั้งคอยช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกพ่อของริสาหลอกไปค้ามนุษย์ สุดท้าย ด้วยความรัก ความเชื่อ และศรัทธา ดวงอัปสรกับภูริชก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และครองรักกันในชาติปัจจุบัน...
รายชื่อนักแสดง
เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์รับบทภูริช / ดิน
แอนน่า กลึคส์ รับบทดวงอัปสร / บัว
สุชานุช ธรรมวงค์รับบทริสา / สาริกา
สุเมธา รอยสีรับบทไกรวิชญ์ / ท่านไกร
กัญณัฐสินี ทรัพย์มีรับบทมิ้น
ปริศนา วงศ์ศิริ รับบทยายหอม / แม่เฒ่า
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รับบทพิมพิสา / แม่ใหญ่
พาเมล่า เบาว์เด้นรับบทสายพิณ
เกศริน เอกธวัชกุลรับบทดอกฝ้าย
จาตุรงค์ โกลิมาศรับบทเวชกร
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์รับบทเชษฐา
อิทธิกร สาธุธรรม รับบทไกรสร
กนกลดา บุตรพิมพารับบทจอย
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สมเลิศรับบทฟ้า
นักแสดงรับเชิญ
อรจิรา ศิริมงคล
