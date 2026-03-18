“อิงฟ้า - ชาล็อต” จับคู่รับไม้ต่อเสิร์ฟความฟินในซีรีส์ “นทีร้อยเล่ห์” เริ่ม 21 มี.ค.นี้

คู่เคมีที่แฟนๆ รอคอย “อิงฟ้า วราหะ” ควง “ชาล็อต ออสติน” สานต่อความสนุก เมกะโปรเจกต์ซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” เรื่อง “นทีร้อยเล่ห์” เมื่อภารกิจลับของเลขาสาวต้องมาหวั่นไหวให้บอสเล็ก เริ่มอีพีแรก เสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ ทางช่อง 7HD
ช่อง 7HD ชวนแฟนซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ของผู้จัด ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ ที่กำกับการแสดงโดย ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล เตรียมรับความฟินต่อเนื่อง จบเรื่อง วิวาห์ปฐพี มาสนุกกับเรื่อง “นทีร้อยเล่ห์” นำแสดงโดย อิงฟ้า วราหะ ในบท อาโป วาทินวณิช หรือ น้ำ (บอสเล็ก) ประกบคู่ ชาล็อต ออสติน ในบท ชลลดา ซึ่งทั้งคู่จะมาเดินหน้าส่งต่อความสนุกเป็นเรื่องที่สองของจักรวาลรักแห่งตระกูล วาทินวณิช แบบไม่มีพัก
นทีร้อยเล่ห์ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ชลลดา” (ชาล็อต ออสติน) ทายาทสาวของ “เจ้าสัวภีมเดช” (พล ตัณฑเสถียร) ผู้เติบโตมาท่ามกลางความเย็นชาจากครอบครัว และแรงกดดันให้แต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เธอกลับเลือกเดินบนเส้นทางของตัวเอง ด้วยการรับข้อเสนอจาก ภีมพัฒน์ (อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์) พี่ชาย ให้แฝงตัวเข้าไปใน วาทินกรุ๊ป เพื่อล้วงข้อมูลจาก “น้ำ อาโป วาทินวณิช” (อิงฟ้า วราหะ) ทายาทหญิงผู้บริหารธุรกิจรีสอร์ตของวาทินกรุ๊ป แต่เมื่อภารกิจลับเริ่มต้น หัวใจก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อ “ชลลดา” เริ่มตกหลุมเสน่ห์ของหญิงสาวผู้เป็นเป้าหมายเข้าอย่างจัง ความใกล้ชิดนำไปสู่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น และเมื่อความจริงถูกเปิดเผย ความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าต่ออย่างไร ต้องมาร่วมลุ้นกัน งานนี้ “อิงฟ้า - ชาล็อต” ขอควงกันมาชวนแฟนๆ รอติดตามความสนุก
อิงฟ้า “เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แฟนๆ จะได้ดูคาแร็กเตอร์ใหม่ๆ จากพวกเรา ซึ่งอิงฟ้ารับบทเป็น อาโป ทายาทเจ้าของรีสอร์ต ที่หลายคนจะเรียกว่า บอสเล็ก ส่วนชาล็อตรับบทเป็น ชลลดา ที่จะเข้ามาทำงานเป็นเลขาของเรา แล้วเรื่องราวก็จะดำเนินไป ฟีลคล้ายศัตรูที่รัก เขาเข้าหาเราด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นศัตรูกันนะ แต่สุดท้ายมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้แพ้ใจกัน คาแร็กเตอร์เรื่องนี้ค่อนข้างไม่ไกลตัวค่ะ แล้วก็ได้มาเล่นใส่สูทผูกเนกไท เรื่องราวมีทั้งหวาน ทั้งขม ปะปนกันไป เสื้อผ้าคาแร็กเตอร์ตัวละครค่อนข้างมีความตรงกับสไตล์ของพวกเรา ซึ่งเรื่องนี้อิงฟ้าต้องใส่แว่นเกือบตลอด จนแฟนๆ แซวว่าแว่นมานี่มากันหมด ขอฝากโปรเจกต์ 4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช ของพวกเราทั้ง 4 คู่ ด้วยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของพวกเราที่กำลังจะออกอากาศ นทีร้อยเล่ห์ พวกเราตั้งใจมากๆ อยากให้ทุกคนได้เห็นแนวใหม่ๆ บทบาทใหม่ๆ จากพวกเรา ที่รับรองว่ามีอะไรบางอย่างที่จะทำให้แฟนๆ ได้เห็นความฟุ้งฟิน ได้เซอร์ไพรส์ และได้รับความสนุกจากพวกเราในเรื่องนี้แน่นอน”
ชาล็อต “เรื่องนี้เตรียมตัวทำการบ้านค่อนข้างเยอะ มีอ่านนิยายเพื่อให้รู้ข้อมูลบ้าง แล้วก็มีการเวิร์กชอปร่วมกับนักแสดงท่านอื่นๆ กันก่อนถ่ายด้วย เราเต็มที่กันมากค่ะ ถ้าถามว่าบทที่ต้องมาเป็นเลขาให้บอสเล็กไกลตัวไหม ยังไม่ไกลตัวมากขนาดนั้น โดยเฉพาะในด้านของความแสบ ความซน ความแก่น ที่ค่อนข้างมีอยู่ในตัวจริงค่ะ (ยิ้ม) แต่เรื่องของการใช้เสน่ห์ต่างๆ ที่ต้องวางแผนมาลวงบอสเล็ก อาจจะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจอีกทีว่าจะต้องใช้ยังไง แสดงออกมายังไงดี อีกอย่างตัวละคร ชลลดา ที่จะต้องมาเล่นเป็นเลขา พี่อิงฟ้าจะเล่นเป็นทายาทเจ้าของรีสอร์ต แล้วเราก็จะเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในรีสอร์ต อยากให้มารอดูว่าชลลดาจะมีแผนการใช้เสน่ห์อะไรมามัดใจบอสเล็กบ้าง รับรองว่าสนุกถูกใจแฟนๆ แน่นอน ฝากทุกคนติดตามนทีร้อยเล่ห์กันด้วยนะคะ”
มาลุ้นไปกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ได้ใน “นทีร้อยเล่ห์” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
