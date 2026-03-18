เรื่องย่อซีรีส์ “นทีร้อยเล่ห์”
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
แนวซีรีส์ : Girl Love
ผลิต : นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ชลลดา” (ชาล็อต ออสติน) ทายาทสาวของ “เจ้าสัวภีมเดช” (พล ตัณฑเสถียร) ผู้เติบโตมาท่ามกลางความเย็นชาจากครอบครัว และแรงกดดันให้แต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เธอกลับเลือกเดินบนเส้นทางของตัวเอง ด้วยการรับข้อเสนอจาก ภีมพัฒน์ (อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์) พี่ชาย ให้แฝงตัวเข้าไปใน วาทินกรุ๊ป เพื่อล้วงข้อมูลจาก “น้ำ อาโป วาทินวณิช” (อิงฟ้า วราหะ) ทายาทหญิงผู้บริหารธุรกิจรีสอร์ตของวาทินกรุ๊ป แต่เมื่อภารกิจลับเริ่มต้น หัวใจก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อ “ชลลดา” เริ่มตกหลุมเสน่ห์ของหญิงสาวผู้เป็นเป้าหมายเข้าอย่างจัง ความใกล้ชิดนำไปสู่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าต่ออย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
อิงฟ้า วราหะรับบทน้ำ อาโป วาทินวณิช (บอสเล็ก)
ชาล็อต ออสตินรับบทลดา ชลลดา คุณานนท์
แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูตรับบทดิน กษมา วาทินวณิช
ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะรับบทลม วาโย วาทินวณิช
น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจรับบทไฟ อัจจิมา วาทินวณิช
มิ้ม ปัญฑิตา เจนเจริญธรรมรับบทโรส ทิพปภา อมรจินดา
มิว ธัญทิพย์ ทวีสินธนัตย์ รับบทฟ้า ฟาริน คาร์เวอร์
มีน่า สุชิตา อ๊อกซ์แมนรับบทเนตร เพื่อนชลลดา
โซแบม ปณิชดา คงสวรรยารับบทคุณพริม เลขาอาโป
มิเชล เบอร์แมนน์รับบทวดี หัวหน้า พนง.ต้อนรับ
อาม ชุติมา โสดาภักดิ์รับบทนุศรา พนง. ต้อนรับรุ่นพี่
เฮง อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ รับบทภีมพัฒน์ วัชรเดชา (คนรองเจ้าสัว)
พีท ทองเจือ รับบทอดิศร วาทินวณิช (บอสใหญ่)
พล ตัณฑเสถียร รับบทเจ้าสัว ภีมเดช วัชรเดชา
ซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว รับบทภีมวัฒน์ วัชรเดชา (คนโตเจ้าสัว)
นิโคล เทริโอ รับบทชุติมน แม่ชลลดา
ปิยา พงศ์กุลภา รับบทคุณเหมย ภรรยาภีมวัฒน์
กชกร นิมากรณ์ รับบท ปวีร์ แม่อาโป
