“สา อนิสา” โดนตบยับแถมถูกจับขัง หลังคิดตีจาก “พอล เดอบ๊อด”

“เลดี้ทุ่งกระบือบาล” โค้งสุดท้ายเดือด “สา อนิสา” คิดถอนตัวหวังแฉความลับ “พอล เดอบ๊อด” แต่พลาดท่าโดนตบยับแถมถูกจับขัง
ทำเอาแฟนละครปรับอารมณ์ไม่ถูก สำหรับเรื่องราวสุดเข้มข้นของละคร เลดี้ทุ่งกระบือบาล ที่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว ปมต่างๆ ค่อยๆ ถูกคลี่คาย แถมผลของกรรมเริ่มทำงาน ทำให้ “แพรว” สา อนิสา โดนเล่นงานซะแล้ว ล่าสุดคิดจะถอนตัวจากขบวนการของ “ปีเตอร์” พอล เดอบ๊อด แต่ไม่สำเร็จ เลยถูกทำร้ายร่างกายและจับขัง ทั้งสงสารทั้งสะใจแฟนละคร เมื่อคุณหนูขี้วีนอย่าง แพรว (สา อนิสา) คิดถอนตัวจากขบวนการของ ปีเตอร์ (พอล เดอบ๊อด) เพราะถูกช็อตฟิลเรื่องสถานะ แถมฝ่ายชายเจ้าชู้ควงสาวเป็นว่าเล่น จนทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ ทำให้ “แพรว” ขู่จะแฉเรื่องที่ปีเตอร์ฆ่า เสี่ยย้ง (ปริยะ วิมลโนช) เป็นเหตุให้ปีเตอร์โมโหตบหน้าแพรวเข้าอย่างจัง ก่อนสั่งให้ลูกน้องจับตัวแพรวไปขังบนบ้าน ซีนนี้เป็นเหตุการณ์หลังปะทะคารมกันของทั้งคู่ โดยแพรวถูกจับขังบนห้อง เจ้าตัวคิดหนีแต่ไม่สำเร็จ ถูกลูกน้องของปีเตอร์รวบตัวไว้ทัน
เบื้องหลังฉากนี้ซ้อมคิวกันหลายรอบ เพราะมีฉากฉุดกระชากและทำร้ายร่างกาย เพื่อลดอาการบาดเจ็บและผิดคิวของนักแสดง งานนี้ สา อนิสา ทุ่มสุดตัวเล่นจริงเจ็บจริง มืออาชีพสุดๆ เรียกว่าทำถึง! สะใจแฟนละครแถมเรียกคะแนนสงสารในเวลาเดียวกัน ว่าแต่ “แพรว” จะหนีรอดพ้นจาก “ปีเตอร์” ไหม จะได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือไม่ ติดตามชมได้ในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” EP.27 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 ทางช่อง 7HD กด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
