“ป๊อป ฐากูร” รับกระสุนแทน! “กองทัพ พีค” โชว์สปิริตพี่ชายสุดซึ้ง

นาทีชีวิต! “ป๊อป ฐากูร” ยอมเอาตัวบังกระสุนแทน “กองทัพ พีค” โชว์สปิริตพี่ชายสุดซึ้ง ในละคร “ก็รักมันปักใจ Money, My Love”
เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำเอาแฟนละครต้องนั่งไม่ติด สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” เมื่อความขัดแย้งของสองพี่น้อง ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) และ ตรัย (กองทัพ พีค) ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉียดตายจากคนร้ายที่บุกประชิดหมายเอาชีวิตตรัย งานนี้ความเดือดไม่ได้อยู่ที่ฉากบู๊เท่านั้น แต่คือหัวใจของพี่น้องที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อกันและกัน
เรียกว่าคิวบู๊มือเปล่าแต่ดิมพันด้วยชีวิต เมื่อสถานการณ์คับขันบีบให้ทั้งคู่ต้องผนึกกำลังสู้กับคนร้ายที่มีอาวุธครบมือด้วยมือเปล่า การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและสมจริง ทุกจังหวะรับส่งคิวบู๊ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอินเนอร์ผ่านแววตาของป๊อปและกองทัพ พีคที่ทีมงานในกองถ่ายต่างยกนิ้วให้ในสปิริต เพราะนอกจากความมันส์แล้ว ทั้งคู่ยังถ่ายทอดความรักของสายเลือดออกมาได้ทัชใจแฟนละครจนแทบหยุดหายใจ
แล้วจุดพีคของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคนร้ายหันกระบอกปืนไปที่ตรัย ด้วยสัญชาตญาณพี่ชายที่ฝังลึกในสายเลือด ราเชนทร์ไม่รอช้าตัดสินใจกระโจนเข้าขวางวิถีกระสุนและรับเคราะห์แทนเต็มๆ กลายเป็นฉากที่บีบหัวใจที่สุด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า "ไม่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหน แต่ลึกๆ แล้วพี่น้องคู่นี้พร้อมจะตายแทนกันได้เสมอ”
ความสัมพันธ์ที่เคยแตกหักจะถูกสมานด้วยเลือดและน้ำตาอย่างไร นาทีชีวิตครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจกันหรือไม่ ห้ามพลาดชมความดุเดือดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในละคร “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
