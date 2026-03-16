“ลูกน้ำ” ชวนลุ้น “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” โค้งสุดท้าย พร้อมฝากข้อคิดการเลี้ยงลูก

“ลูกน้ำ” ปลื้มกระแส “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” หน้าจอเครียดแต่เบื้องหลังกองสุดฮา ชวนลุ้นบทสรุปโค้งสุดท้ายสัปดาห์นี้ พร้อมฝากข้อคิดจากบท “พริ้งเพริศ” ถึงคุณแม่ทุกคน ให้ย้อนคิดถึงความต้องการของลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในครอบครัว
โค้งสุดท้ายแล้วจ้า สำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” จากค่ายมากกว่าฝัน ที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนผสมความรักและความสนุกสนานได้อย่างลงตัว นำแสดงโดย บอม พงศกร โตสุวรรณ และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญที่ดำเนินเรื่องมาโดยตลอดคือตัวละคร “พริ้งเพริศ” รับบทโดย ลูกน้ำ พาเมล่า เบาว์เด้น คุณแม่ของ จอมทัพ (บอม พงศกร)
โดย ลูกน้ำ ได้เผยความรู้สึกถึงฟีดแบ็ก และการทำงานละครเรื่องนี้ว่า “ก่อนอื่นเลย น้ำอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนมากๆ นะคะ กระแสของละครเลดี้ทุ่งกระบือบาลสำหรับตัวน้ำคือดีมาก มีแฟนๆ หลายคนเลยที่แชร์คลิปสั้นๆ ตอนโปรโมตละครแล้วก็มาถามเราว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อ บางคนก็เข้าใจว่าคุณพริ้งเพริศจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พอเขาดูไปเรื่อยๆ ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่คาดเดา เขาก็บอกว่าสนุก เดาไม่ออกเลย
สำหรับตัวน้ำเองก็มองไม่ต่างจากคนดูค่ะ เราชอบตัวละครคุณพริ้งเพริศนะ เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาอ่อนโยนอ่อนแอไม่ได้ เขาจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็ง คิดเสมอว่าตัวเองเป็นช้างเท้าหน้า ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดั่งใจเขาจะไม่ยอม ต้องงัดข้อ เขาต้องชนะ เพราะความที่เขาเป็นคนควบคุมทุกอย่าง เขาก็เลยจะควบคุมชีวิตของลูกของสามีไปด้วย แต่ถ้ามองกันให้ลึกแล้ว จริงๆ เขาเป็นคนโดดเดี่ยวพอสมควร แม้ทุกคนรอบตัวเขาพร้อมที่จะซัปพอร์ตเขานะ แต่เขาเหมือนอยู่แต่กับงานกับความสำเร็จในชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง โดยที่จะลืมนึกถึงจิตใจของคนรอบตัว ตัวละครนี้สะท้อนข้อคิดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมากๆ คุณพริ้งเพริศเป็นคนที่แทบจะไม่มีรอยยิ้มเลย เพราะชีวิตของเขาเครียดอยู่ตลอดเวลา
แต่ถึงเบื้องหน้าคุณพริ้งเพริศจะเครียดจะไม่ยิ้ม แต่เบื้องหลังของการทำงานละครเรื่องนี้สนุกมากค่ะ ทั้งน้อง วี (วีรภาพ สุภาพไพบูรย์) ผู้กำกับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว น้องๆ นักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องจีน น้องบอม น้องจาด้า (จาด้า อินโตร์เร) และนักแสดงท่านอื่นๆ ทุกคนน่ารักมาก บรรยากาศในกองละครเป็นอะไรที่อบอุ่นและสนุก เรามีความสุขกับการไปทำงานค่ะ
ตอนนี้ละครก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายจริงๆ แล้วนะคะ แอบใจหายมาก แต่เราก็เข้าใจว่าทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา อยากชวนทุกคนมาติดตามเลดี้ทุ่งกระบือบาลในโค้งสุดท้ายนี้ไปด้วยกัน ตัวละครคุณพริ้งเพริศเป็นหนึ่งในตัวแทนของคุณแม่ที่สะท้อนให้เห็นว่าบางทีความต้องการของคุณแม่อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณลูกซะทีเดียว อยากจะบอกคุณแม่หลายๆ ท่าน รวมถึงคุณพ่อด้วยนะคะว่า ลูกไม่ใช่ตุ๊กตาของเรานะคะ เขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเขาเอง ลองเปิดใจสักนิด อะไรก็แล้วแต่ที่ดีสำหรับลูก เขาทำแล้วเขาสบายใจ ลองเปิดใจให้เขาทำเถอะค่ะ อย่าไปบังคับเขาว่าเธอต้องเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ตามที่ฉันสั่ง เขาไม่ใช่ตุ๊กตา เขาก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกัน ลองเปิดใจให้เขาแล้วให้เขาเดินไปตามทางนั้น แล้วชีวิตครอบครัวมันจะแฮปปี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันในครอบครัวค่ะ”
ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2569 มาร่วมสนุกกับละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ด้วยการตอบคำถามประจำวัน โดย Scan QR Code ที่ขึ้นหน้าจอขณะชมละครทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ติดตามกติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.CH7.COM
และติดตามชมละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์