ช่อง 3 ดึง “ซีรีส์แนวตั้ง” ขึ้นจอทีวีที่แรก!

ปีม้าคึกคัก! ช่อง 3 สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ดึงซีรีส์แนวตั้งขึ้นจอทีวีที่แรก มั่นใจ “ตั้งติดจอ” โดนใจคนดูทั่วประเทศ
เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อ ช่อง 3 ประกาศดึงซีรีส์แนวตั้งขึ้นจอทีวี โดยใช้ชื่อว่า “ตั้งติดจอ” ในงานแถลงข่าว “มหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 มีอะไรใหม่” ณ ลานพาร์คพารากอน ถือเป็นเจ้าแรกในวงการโทรทัศน์ไทย นับว่าเป็นการเดินเกมรุกที่ไม่ธรรมดา โดยซีรีส์แนวตั้งจะออกอากาศจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.40 - 18.00 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้ กับ “กระซิบรักใต้แสงตะวัน” ซีรีส์แนวรักใสๆ โรแมนติก คอเมดี้ ฟินจิกหมอน เบาสมอง ดูเต็มอิ่ม 20 นาทีไม่มีโฆษณาคั่น จุใจ 1 เรื่องดูจบใน 5 วันรวด พร้อมทั้งเตรียมอีก 4 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น “รักสุดท้าย นายสามี” ซีรีส์แนวดราม่า เข้มข้น และการแก้แค้น ต่อเนื่องด้วย “ฟินิกส์เพลิงคืนถิ่น” ซีรีส์พีเรียด ย้อนยุค การแก่งแย่งชิงดีในราชสำนัก พร้อมซีรีส์พีเรียด ย้อนยุค “แม่ทัพหญิง สะท้านยุทธภพ” ที่ชูความเป็นแม่ทัพหญิงต่อสู้กับภัยคุกคามปกป้องบ้านเมือง และเรื่องที่ทุกคนรอคอย “สาวไทยข้ามภพ ป่วนใจแม่ทัพ” ซีรีส์แนวโรแมนติก ข้ามภพ ผลิตโดย บริษัท เลิฟดราม่า จำกัด ของ ไก่ วรายุธ ร่วมผลิตกับพาร์ทเนอร์จีน นำแสดงโดย ลิซ่า อลิซา แอน ไฮน์ส นักแสดงช่อง 3 และสมาชิกวง Blyss
สำหรับซีรีส์ที่ออกอากาศใน “ตั้งติดจอ” เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกนำมาตัดต่อใหม่ให้เหมาะกับการรับชมทางโทรทัศน์ ความยาวรวม 5 ตอนจบ หากต้องการรับชมเรื่องเต็ม สามารถติดตามต่อได้ทาง 3Plus ซึ่งจะเผยแพร่เวอร์ชั่นเต็มทั้งเรื่องหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนั้นจบการออกอากาศตอนแรกที่ตั้งติดจอ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ชมสามารถซื้อบัตรรับชมซีรีส์แบบรายเรื่องได้ในราคา 49 บาท โดยสามารถรับชมได้ภายในระยะเวลา 3 วัน
อาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานธุรกิจโทรทัศน์ เปิดเผยถึงการเดินเกมรุกของช่อง 3 ในครั้งนี้ว่า “ตั้งติดจอเป็นการเปิดประตูสำหรับอุตสาหกรรมซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยรู้จักซีรีส์แนวตั้งมาหลายปีแล้ว คำว่า “ตั้ง” ก็มาจากซีรีส์แนวตั้ง “ติด” มีหลายคนพูดว่าเวลาดูซีรีส์แนวตั้งแล้วมักจะติดและอยากดูต่อ “จอ” หมายถึงจอโทรทัศน์ “ตั้งติดจอ” คือการเอาซีรีส์แนวตั้งมาขึ้นจอช่อง 3 เป็นการเปิดประตูบานหนึ่ง และปลดล็อกการเป็นซีรีส์ที่ดูผ่านมือถือขึ้นสู่จอโทรทัศน์ ซึ่งวันนี้เราทำได้แล้ว 3Plus เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ เพราะทุกเรื่องที่เรานำเสนออยู่บนจอของช่อง 3 จะมีอยู่ใน 3Plus ทั้งหมด คนที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่อยากรอสามารถไปดูใน 3Plus ได้ทันที แต่ทางทีวีก็น่าสนใจตรงที่ 20 นาทีนี้ จะไม่มีสปอตโฆษณามากวน เนื่องจากเวลาเป็นแนวตั้งจะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือ เราจึงเอาโฆษณามาทำในมิติใหม่ เป็นแนวตั้งพร้อม QR Code ลูกค้า ซึ่งคนดูสามารถสแกน QR Code เพื่อติดต่อหรือเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรง สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทันที ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของ กสทช. และไม่กวนสายตาคนดูครับ เรามองว่าเป็นเรื่องที่น่าทดลองสำหรับการนำเสนอรูปแบบการโฆษณาแบบนี้
โดย “ตั้งติดจอ” ของเราจะเริ่มจากซีรีส์จีนก่อนเพราะเขาเหมือนกับเป็นผู้ริเริ่ม แน่นอนว่าเราจะพัฒนาไปยังซีรีส์แนวตั้งของคนไทย อันนี้ต่างหากที่เป็นวัตถุประสงค์ของเรา เราอยากเห็นซีรีส์แนวตั้งของคนไทยที่ประสบความสำเร็จการที่ช่อง 3 ให้ความสำคัญกับซีรีส์แนวตั้ง เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้ดูแนวตั้งเยอะขึ้น และมีโอกาสที่จะเติบโตไปทั่วโลกได้ด้วย และการทำซีรีส์แนวตั้งใช้งบประมาณไม่เยอะ เพราะฉะนั้นโอกาสในการตัดสินใจในการลงมือทำก็จะว่องไว ลดอัตราความเสี่ยงได้เยอะกว่า นอกจากนั้นยังเป็นสนามฝึกในเรื่องของการเขียนบทและวิธีการในการทำงาน สิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านทางตั้งติดจอ และเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของ 3Plus สำหรับซีรีส์แนวตั้งแบบไทย 3Plus ก็ทำอยู่แล้ว โดยเริ่มต้นจากคลังละครของช่อง 3 อย่างแรงเงา นอกจากนี้ช่อง 3 ก็มีซีรีส์แนวตั้งมาก่อนที่เรียกว่าละครสั้นตึกเตย มีคนดูหลายสิบล้านวิวเช่นกัน รวมถึงมีผู้จัดละครที่เรารู้จักเป็นพันธมิตรมากฝีมือ ช่วยเสริมกำลังผลิตซีรีส์แนวตั้งสัญชาติไทยที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ และเรามีความประสงค์ว่าอยากจะขายไปยังเมืองจีน อยากจะขายไปยังทั่วโลก มาถึงตรงนี้อยากจะขอบคุณสำหรับความสนใจ ว่า “ตั้งติดจอ” คืออะไร? ก็คือการนำเสนอซีรีส์แนวตั้งที่มีคุณภาพ ผ่านทางหน้าจอช่อง 3 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17.40 น. ถึง 18.00 น. ทุกวัน โดยไม่มีสปอตโฆษณามาคั่นใน 20 นาทีครับ เริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้ครับ”
