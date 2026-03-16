สองนักแสดงตัวท็อป “จูจีฮุน – ฮาจีวอน” นำทีม เปิดโปงด้านมืดโลกธุรกิจและบันเทิงเกาหลี ในซีรีส์ดราม่าเข้ม “Climax สุดจุดเดือด” ดูที่ Viu

เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่ง อำนาจ เงินตรา และความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัด กับซีรีส์เมโลดราม่า อาชญากรรมเข้มข้น “Climax สุดจุดเดือด” ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก ด้วยเนื้อหาสะท้อนด้านมืดของชนชั้นธุรกิจระดับสูงและวงการบันเทิงเกาหลี พร้อมพาผู้ชมลุ้นระทึกไปกับเกมอำนาจที่ไม่มีใครยอมใคร ดูได้ที่ วิว (Viu)
“Climax” ถ่ายทอดเรื่องราวในโลกเบื้องหลัง ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดของกลุ่มชนชั้นนำ ทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมบันเทิง ที่ดูเหมือนจะหรูหราและสมบูรณ์แบบจากภายนอก แต่แท้จริงแล้วกลับซ่อนไปด้วย ความลับ การทรยศ และการแย่งชิงอำนาจ เต็มไปหมด และพร้อมจะพลิกชะตาของทุกคนในพริบตา ศูนย์กลางของเรื่องคือ คู่รักผู้ทะเยอทะยานและไร้ความปรานี ที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจ แม้ต้องแลกด้วยทุกอย่างในชีวิต ความสัมพันธ์ของพวกเขาที่เริ่มต้นจากความรัก ค่อย ๆ กลายเป็นการแข่งขันอันโหดร้าย เมื่อทั้งสองต่างใช้กลยุทธ์ เกมจิตวิทยา และพันธมิตรลับเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย
เมื่อเกมอำนาจยิ่งทวีความเข้มข้น ความรักก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวง และคำถามสำคัญก็เกิดขึ้นว่า สุดท้ายแล้ว ใครกันแน่ที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุด… และใครจะต้องเป็นฝ่ายพังทลาย
หนึ่งในจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้คือการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว เต็มไปด้วยเหตุการณ์ชวนช็อก ทั้ง เรื่องฉาว การหักหลัง พันธมิตรลับ และจุดหักมุมต่อเนื่อง ที่ทำให้ผู้ชมต้องติดตามทุกตอนแบบหยุดไม่ได้ พร้อมการผสมผสานระหว่างดราม่าเข้มข้น การเมืองเบื้องหลัง และความสัมพันธ์ต้องห้าม ที่ทำให้เรื่องราวมีมิติและชวนติดตามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ “Climax” ยังได้ทีมนักแสดงระดับแถวหน้าของเกาหลีมาร่วมสร้างความเข้มข้นให้เรื่องราว นำโดย จูจีฮุน นักแสดงมากฝีมือที่ถ่ายทอดตัวละครซับซ้อนและทรงพลัง ที่สามารถรับบทได้หลากหลายตั้งแต่เจ้าชายผู้สูงศักดิ์ ไปจนถึงตัวละครสีเทาที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความขัดแย้งภายใน ผลงานที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับเอเชีย ได้แก่ Princess Hours ซีรีส์แจ้งเกิดที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วเอเชียในบท “เจ้าชายชิน” Kingdom ซีรีส์ซอมบี้ระดับโลกที่เขารับบทเป็น “องค์รัชทายาทอีชาง” ถ่ายทอดความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ และความซับซ้อนของการเมืองในราชสำนัก ฯลฯ ด้วยเสน่ห์แบบ “คาแรกเตอร์ลึก มีอำนาจ และน่าเกรงขาม” ทำให้จูจีฮุนกลายเป็นนักแสดงที่เหมาะกับบทตัวละครที่เต็มไปด้วยเกมอำนาจ ความลับ และแรงผลักดันทางจิตใจอย่างยิ่ง
ส่วน ฮาจีวอน ราชินีดราม่าผู้สะกดทุกอารมณ์ ฮาจีวอน คือหนึ่งในนักแสดงหญิงระดับตำนานของเกาหลีใต้ที่ถูกยกให้เป็น “ราชินีแห่งซีรีส์ดราม่า” ด้วยฝีมือการแสดงที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ได้ลึกและทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นบทแอ็กชัน โรแมนติก หรือดราม่าหนัก ผลงานเด่นที่สร้างชื่อ ได้แก่ Secret Garden ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีระดับปรากฏการณ์ที่ทำให้เธอโด่งดังไปทั่วเอเชีย Empress Ki มหากาพย์ประวัติศาสตร์ที่ ฮาจีวอน รับบทจักรพรรดินีผู้แข็งแกร่ง ถ่ายทอดพลังของตัวละครได้อย่างทรงพลัง ฮาจีวอนขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ “เข้าถึงอารมณ์ตัวละครได้ทุกชั้น” ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความทะเยอทะยาน ความเจ็บปวด หรือการต่อสู้เพื่ออำนาจ
การโคจรมาพบกันในซีรีส์ Climax สุดจุดเดือด ของนักแสดงระดับท็อปอย่าง จูจีฮุน และ ฮาจีวอน ทำให้โปรเจกต์นี้ถูกจับตามองทันที ซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องในโลกของ ชนชั้นธุรกิจระดับสูงและวงการบันเทิงเกาหลี ที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจ การหักหลัง และความทะเยอทะยาน จูจีฮุน ถ่ายทอดตัวละครชายผู้ทะเยอทะยาน ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุด ฮาจีวอน รับบทหญิงแกร่งที่เฉียบคมและไม่ยอมแพ้ในเกมอำนาจ และเสริมทัพด้วย นานะ, ชาจูยอง และ โอจองเซ ที่ช่วยเพิ่มมิติและความดุเดือดให้กับเกมอำนาจในเรื่อง และด้วยเนื้อเรื่องที่สะท้อนด้านมืดของสังคมชั้นสูง ผสานกับการแสดงระดับคุณภาพ และโปรดักชันระดับพรีเมียม ทำให้ Climax กลายเป็นซีรีส์ที่แฟนดราม่าเข้มข้นไม่ควรพลาด
หากคุณชื่นชอบซีรีส์ที่เต็มไปด้วย เกมอำนาจ ความลับ และการหักหลังที่คาดไม่ถึง เตรียมตัวไปสัมผัสจุดเดือดของเรื่องราวได้ใน Climax ซีรีส์ที่จะทำให้ทุกตอนคือความระทึก ดูได้ที่ Viu (วิว) ซับไทยทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 21:30 น. เริ่ม 16 มีนาคมนี้
แล้วคุณจะรู้ว่า…ในเกมอำนาจครั้งนี้ ไม่มีคำว่ามิตรแท้ มีแต่ผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้เท่านั้น!