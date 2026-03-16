นาทีระทึก “เต้ย พงศกร” โผกอดปกป้อง “พรีม รณิดา” กลางเหมืองระเบิด

นาทีระทึก “เต้ย พงศกร” ทุ่มสุดตัวโผกอดปกป้อง “พรีม รณิดา” กลางเหมืองหินระเบิด ในละคร “ปิ่นอนงค์” เบื้องหลังสุดโหดถ่ายทำแข่งกับเวลาก่อนระเบิดจริง
ยิ่งปิ่นอนงค์พยายามหนีก็เหมือนเผชิญเข้าใกล้อันตรายทุกที ในละครเรื่อง “ปิ่นอนงค์” จากบริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด โดยผู้จัดฯ สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus แต่ไม่ว่าปิ่นจะตกอยู่ในสถานการณ์คับขันแค่ไหน ก็มักรอดพ้นมาได้ทุกครั้ง เรียกว่าทั้งลุ้นทั้งเอาใจช่วยกันแทบทุกตอนเลยทีเดียว
ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) วิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าคือเหมืองหินที่กำลังจะเกิดการระเบิด ระหว่างที่รีบหนีปิ่นอนงค์สะดุดก้อนหินล้มลง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาเห็นรถตักดินคันใหญ่กำลังมุ่งตรงมาทางเธอ บนรถคันนั้นคือ ใหญ่ (เต้ย พงศกร) ที่เมื่อเห็นปิ่นอนงค์ก็รีบตะโกนบอกให้หลบ แต่เสียงเครื่องจักรดังจนเธอไม่ได้ยิน ขณะเดียวกันระเบิดก็กำลังจะทำงาน ใหญ่รีบกระโดดลงจากรถวิ่งฝ่าอันตรายเข้าไปหาปิ่นด้วยความเป็นห่วง ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังสนั่น ใหญ่รีบเข้าโผกอดปกป้องปิ่นอนงค์ไว้ สะเก็ดหินกระเด็นมาโดนตัวเขาจนได้รับบาดเจ็บ
เบื้องหลังฉากนี้ทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันไกลถึงโรงโม่หิน จ.ราชบุรี เรียกว่าเป็นงานหินของผู้กำกับฯ นุ อนุวัฒน์ ที่ต้องแข่งกับเวลาก่อนการระเบิดหินจริง หากพลาดจังหวะก็ไม่สามารถถ่ายทำฉากนี้ได้ ขณะที่อุปสรรคสำคัญของทั้งนักแสดงและทีมงานคืออากาศที่ร้อนจัดและแทบไม่มีที่หลบแดด แต่หนุ่มเต้ยและสาวพรีมก็สู้เต็มที่ วิ่งล้มลุกคลุกคลานเต็มที่เพื่อให้ได้ภาพสมจริงที่สุด
มาร่วมลุ้นฉากระทึกนี้ไปพร้อมกันในละครเรื่อง “ปิ่นอนงค์” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
