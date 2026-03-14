“บี๋ สวิช” แฮปปี้คัมแบ็กช่อง 7HD รับบทสุดท้าทายในละคร “ลางปริศนา”

กระแสแรงต่อเนื่อง “บี๋ สวิช” ปลื้ม “ลางปริศนา” ฟีดแบ็กดี เผยการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสุข อบอุ่นได้กลับมาบ้านช่อง 7HD อีกครั้ง เปิดใจสวมบท “ศรุต” ต้องนั่งวีลแชร์ตลอด สุดท้าทาย ไม่ง่าย
ยังคงทวีความเข้มข้นขึ้นทุกตอน สำหรับละคร “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ กับการสืบหาความจริงในอดีตที่ส่งผลมาถึงคนรุ่นหลัง โดยหนึ่งในตัวละครที่สร้างปมอดีต คือ ศรุต รับบทโดย บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ นักแสดงมากฝีมือ
บี๋ เล่าถึง ฟีดแบ็ก และการทำงานว่า “ฟีดแบ็กกลับมาดีครับ หลายคนบอกว่าละครสนุก เนื้อเรื่องมีให้ลุ้นว่าตัวละครทั้งพ่อแม่ของพระเอกนางเอกคือใคร เรื่องราวที่แท้จริงในอดีตมันเป็นยังไงถึงส่งผลมาที่ปัจจุบันแบบนี้ ความลับของคนตายในเรื่องเป็นปริศนาให้ต้องตามสืบ ถือเป็นละครที่ผมมองว่าแฟนๆ ชื่นชอบนะ เพราะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาทักมาถามตลอดว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ผมก็บอกทุกคนว่าให้รอติดตามเลยครับ เพราะเรื่องสนุกจริงๆ
ซึ่งการมารับบท ศรุต ในละคร สนุกครับ เป็นความท้าทายมากทีเดียว เพราะตัวละครนี้เขาต้องอยู่บนวีลแชร์ตลอดเวลา ดังนั้นก็ต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมว่าเราควรจะแสดงออกท่าทางอย่างไร ทุกอย่างไม่ง่ายนะครับ ลองหลับตาแล้วนึกดูว่าถ้าวันนี้เดินไม่ได้ ต้องนั่งวีลแชร์ เป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนพิการแบบนี้เลยนะครับ การนั่งวีลแชร์ไม่ได้สะดวกสบายเลย แล้วเป็นความทุกข์ทรมาน สภาพร่างกายมันไม่เหมือนคนปกติที่เดินเหินไปไหนมาไหนก็ได้ ช่วงแรกๆ ผมก็ไม่ถนัดนะการคอนโทรลวีลแชร์ เราพยายามจะคุ้นเคยกับวีลแชร์ แต่บางทีมันไม่ไปตามที่เราควบคุม ก็ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย พอเข้าที่เราก็เต็มที่เลย
ส่วนด้านการแสดงเรื่องนี้สนุกครับ เพราะได้เจอกับนักแสดงยุค 90 ด้วยกัน ทั้ง คุณนุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) ที่มารับบทภรรยาในเรื่อง นุ๊กยังคงน่ารักเหมือนเดิม คุณลิฟท์ (สุพจน์ จันทร์เจริญ) ที่มารับบท วิชาญ เป็นเพื่อนกับศรุต คุณลิฟท์นี่เขาแสดงเต็มที่เลย ส่วนน้องๆ ทุกคนก็เก่งและตั้งใจทำงานกันดีครับ และผมขอยกนิ้วให้ น้องพล (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) ที่รับบท จีรสิน นะ เพราะผมเข้ากับเขาบ่อยมากๆ ตัวจริงของน้องพลจะดูเป็นคนขี้อาย ยิ้มเก่ง แต่พอเข้าฉากที่เราต้องดราม่ากัน พอเขาเข้าถึงอารมณ์ของตัวละคร เขาเปลี่ยนไปเลย เล่นได้ดีมากๆ พอมาปะทะกับเรา เราก็ยิ่งสนุกเพราะน้องส่งมาได้ดีมากครับ
ผมต้องขอบคุณช่อง 7HD ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางบริษัทดาราวิดีโอที่ยังนึกถึงกัน ชวนให้กลับมาเล่นละครเรื่องนี้ การได้กลับมาเล่นละครเรื่องนี้เหมือนได้กลับมาโรงเรียนเก่า ได้กลับมาบ้านหลังเดิมที่อบอุ่นครับ ถึงแม้วันนี้จะเป็นทีมงานทีมใหม่ๆ วิธีการทำงานที่แตกต่างไป แต่ในด้านการทำงานยังคงสนุก มีความสุขมากๆ อย่างผู้กำกับ น้องฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผมเห็นน้องตั้งแต่ยังเด็ก วันนี้พอก้าวมาทำหน้าที่ผู้กำกับ น้องเก่งเลยครับ เป็นผู้กำกับสายชิลที่เข้าใจนักแสดง รวมถึงมีความรับผิดชอบ และที่สำคัญเราได้เห็นมุมกล้องใหม่ๆ การวางภาพสวยๆ การเล่าเรื่องราวผ่านคนรุ่นใหม่ เป็นสีสันและเป็นสิ่งที่ดีครับ
ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นนะครับ ซึ่งจะเข้มข้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ตอนนี้คนเริ่มจะคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร เรียกได้ว่าความลับของคนตายคือปริศนาของคนเป็นที่อยากให้ทุกคนมาร่วมตามสืบไปด้วยกัน มาสนุกไปด้วยกันนะครับ”
ติดตามความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
