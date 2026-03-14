“ภณ - อแมนด้า” เข้าวิวาห์หวานฉ่ำ

“ภณ - อแมนด้า” หวานฉ่ำน้ำตาลเรียกพี่ เข้าพิธีวิวาห์สุดโรแมนติก ในละคร “ยิหวาดาตัง”
เมื่อครอบครัวกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ก็เตรียมเห็นฉากหวานๆ ของคู่พระนาง “ภณ - อแมนด้า” ในละคร “ยิหวาดาตัง” กันได้เลย! การันตีฉากนี้ครบรส ทั้งหวานซึ้งปนเศร้ากับงานแต่งงานน่ารักๆ ระหว่าง เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) กับ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ที่จะได้เห็นสาวอแมนด้าในลุคชุดไทยสวยงาม บอกเลยว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ แฟนละครเพิ่งจะได้เห็นสาวอแมนด้าลุคนี้ เพราะทั้งเรื่องสาวอแมนด้าต้องแต่งตัวทะมัดทะแมงให้เข้ากับคาแร็กเตอร์ลูกสาวหัวหน้าชุมเสือ พอวันนี้ได้แต่งตัวสวย พระเอกภณกับคุณพ่อป๋อก็อดแซวไม่ได้ เอ่ยปากว่า “วันนี้สาวอแมนด้าสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทั้งเรื่อง และคงเป็นวันเดียวที่จะได้เห็น” ทำสาวอแมนด้าจากที่ยิ้มเขินอยู่ถึงกับช็อตฟีลว่า เอ๊ะ! นี่ชมอยู่ใช่มั้ยเอ่ย?
ฉากแต่งงานจะหวานฉ่ำขนาดไหน รอชมงานแต่งสุดโรแมนติกของ “เยี่ยม - ยิหวา” ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
