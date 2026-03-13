"ลิลลี่ - เบลเล่" อยากบอกรักแต่ไม่กล้า

ความรู้สึกที่ไม่กล้าพูดออกมา! วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) กับ วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) อยากบอกรักแต่ไม่กล้า ในซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR”
เป็นซีรีส์ที่ยิ่งดูยิ่งประทับใจ จากความเป็นโรแมนติก - คอเมดี้ ที่ค่อยๆ ทวีความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ที่ยิ่งดูยิ่ง ทำให้แฟนๆ ผูกพันกับตัวละครมากขึ้นทุกตอน ด้วยเรื่องราวที่ถ่ายทอดความเป็นนักสู้กับเส้นทางความฝันในวงการบันเทิง และความรักที่ค่อยๆ เติบโตท่ามกลางความแตกต่าง โดยเฉพาะเคมีของคู่หลักอย่าง “วิน ปวีณ์” รับบทโดย ลิลลี่ ลฎาภา และ “วันหนึ่ง” รับบทโดย เบลเล่ จิรัชญา ทำเอาแฟนๆ อินกันหนักขึ้นเรื่อยๆ พร้อมติดตามทุกโมเมนต์ของทั้งสองอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่คู่รองอย่าง คุณหมอมีดี รับบทโดย เฟย์ อภิสรา กับ เมย์ รับบทโดย จีนี่ อรนลิน ก็เรียกความรู้สึกน่ารักละมุนจนทำให้แฟนคลับซีรีส์ต่างรอคอย EP. ต่อไปกันอย่างใจจดใจจ่อ รอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์เสียที
แต่ใน EP.6 นี้ ดูเหมือนหัวใจของ วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) กับ วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) จะต้องเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญ เมื่อความรู้สึกที่มีต่อกันเริ่มชัดเจนขึ้นทุกที แต่กลับติดอยู่กับที่เพราะคำพูดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมา กลายเป็นสถานการณ์ “อยากบอกรักแต่ไม่กล้าบอกรัก” ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สั่นไหวอีกครั้ง เมื่อความรักกำลังเดินมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ วิน ปวีณ์ กับ วันหนึ่ง จะสามารถก้าวข้ามกำแพงของหัวใจตัวเองได้หรือไม่ หรือจะมีอุปสรรคใหม่เข้ามาทดสอบความรู้สึกของทั้งคู่จนทำให้ระยะห่างของหัวใจยิ่งไกลออกไปกว่าเดิม ต้องห้ามพลาดกับทุกโมเมนต์สำคัญที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงไปพร้อมกัน
ติดตามลุ้นความรักของ วิน ปวีณ์ และ วันหนึ่ง ได้ในซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” EP.7 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
