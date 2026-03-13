เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 11 - 12

ตอนที่ 11 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ยอมมาเป็นนางแบบในงานเปิดตัวน้ำหอมตามคำชวนของ ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ทำให้ได้เจอกับ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ที่มางานนี้ด้วย ธนนท์พยายามหาโอกาสคุยกับอ้อมแต่ไม่สำเร็จ ด้าน มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) เมื่อรู้ว่าอ้อมได้เป็นนางแบบแทนตัวเองก็ไม่พอใจ บุกไปโวยวายกับขวัญที่บ้าน แต่กลับโดนขวัญสั่งสอนเรื่องวินัยในการทำงาน
ขณะที่ ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) นัดเคลียร์กับมินท์เรื่องธนนท์บนดาดฟ้า ทั้งคู่ทะเลาะกันจนถึงขั้นตบตี ดาวตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปทางมินท์ ส่วนอ้อมพอเห็นข้อความที่ดาวส่งมาบอกลาจึงรีบออกไปตามหาจนมาเจอบนดาดฟ้า มินท์อาศัยจังหวะที่ดาวหันไปดูอ้อมเข้ามาแย่งปืน จนทำให้ดาวพลัดตกดาดฟ้าเสียชีวิต วันงานศพดาว มินท์เชิญนักข่าวมาที่งาน และแถลงข่าวปฏิเสธว่าเธอไม่มีส่วนทำให้ดาวเสียชีวิต ทำให้อ้อมแค้นมาก
ตอนที่ 12 ออกอากาศวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ขอให้ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ช่วยทำให้เธอได้รับเลือกเป็นนางแบบโฆษณาน้ำหอมตัวใหม่แทน อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) แต่ธนนท์ปฏิเสธ ส่วน ลัดดาวัลย์ (ณุศรา ประวันณา) พอรู้ว่าอ้อมทำงานกับธนนท์ก็นึกเป็นห่วง กลัวว่าหลานจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่ไม่คาดคิดเพื่อแก้แค้นมินท์แทน ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) แต่อ้อมก็ยืนยันกับลัดดาวัลย์ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้มินท์กลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กับดาว
ในขณะที่มินท์ตัดสินใจร่วมมือกับ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) จัดงานแถลงข่าวใส่ร้ายอ้อมว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดาวต้องตายเพราะอ้อมคิดจะแย่งธนนท์ที่เป็นคู่หมั้นของเธอ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าของบริษัทน้ำหอมต้องขอพิจารณาการคัดเลือกอ้อมเป็นนางแบบโฆษณาใหม่ อ้อมทนไม่ไหวที่ถูกมินท์ใส่ร้ายจึงบุกไปหามินท์ที่งานแถลงข่าวทันที
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
