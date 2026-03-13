ฝนก็หยุดความหวานไม่ได้ “แทน ดวงแก้ว” เสิร์ฟจูบแรก “ญดา นริลญา” ฟินสะเทือนจอ ในซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” 13 มี.ค.นี้
เพิ่มระดับความฟินให้ได้ฮ็อบกันอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” โดยเฉพาะฉากไฮไลต์สุดโรแมนติกกับโมเมนต์ First Kiss ที่ทำเอาหัวใจคนดูเต้นไม่เป็นจังหวะ เมื่อ “อิงอิง” ตัดสินใจก้าวข้ามความกลัวในอดีต และยอมรับความรู้สึกที่มีต่อซีอีโอสาวคนสวย “ลิลิน”
ช่วงเวลาที่ทุกอย่างเหมือนเป็นใจ ทำให้ทั้งสองเปิดหัวใจให้แก่กัน ก่อนจะเกิดจูบแรกที่เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และคำสัญญาที่อยากจับมือฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างต่อจากนี้ไปด้วยกัน เป็นฉากหวานละมุนที่เชื่อว่าแฟนๆ ต้องฟินจิกหมอนแน่นอน แต่กว่าจะได้ฉากโรแมนติกแบบนี้ เบื้องหลังกลับต้องลุ้นกันสุดตัว เพราะระหว่างที่ทีมงานกำลังเตรียมเข้าซีน ท้องฟ้ากลับไม่เป็นใจ เมฆฝนตั้งเค้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนต้องเร่งถ่ายทำแข่งกับเวลา
ด้านสองนักแสดงนำอย่าง “แทน ดวงแก้ว” และ “ญดา นริลญา” ทำสมาธิกันอย่างตั้งใจเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ฉากจูบครั้งแรกให้ออกมาละมุนและเป็นธรรมชาติที่สุดตั้งแต่คัทแรก และทันทีที่ผู้กำกับสั่งคัท เหมือนฟ้ารอจังหวะ เพราะฝนเทลงเหมือนเซ็ทไว้แล้ว ถ้าอีกไม่กี่นาทีอาจต้องยกกองกันเลยทีเดียว ทำเอาทีมงานโล่งอกกันทั้งกอง เรียกได้ว่าแม้ฝนจะมาแต่ก็ไม่อาจต้านความหวานของคู่ “ลิลิน - อิงอิง” ได้จริงๆ
เตรียมหมอนมาจิก นัดคลินิกทำฟันไว้ได้เลยกับฉากจูบแรกของ “ลิลิน” และ “อิงอิง” ในซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
