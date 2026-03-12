“ลูกหมี - ซอนญ่า” ประกบคู่ครั้งที่ 3 นำทีมบวงสรวง “คุณแฟนบ้านนอก”

CHANGE2561 ถือฤกษ์ดีบวงสรวงซีรีส์ Girl's Love ฟีลกู๊ด “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance" ดึงคู่ขวัญ “ลูกหมี - ซอนญ่า” โคจรพบกันครั้งที่สาม กับเรื่องราวรักต่างขั้วของสาวเมืองกรุงและสาวบ้านนาที่เริ่มต้นจากเงื่อนไขสุดป่วน เตรียมอบอุ่นหัวใจพร้อมกัน 3 เม.ย.นี้ ทางช่องวัน 31
CHANGE2561 เตรียมส่งซีรีส์ Girl's Love แนวโรแมนติก คอเมดี้ ที่มีโลเกชั่นเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาสุดสดใสแปลกใหม่กว่าที่เคยทำมา “คุณแฟนบ้านนอก” Hometown Romance ลงจออย่างเป็นทางการ กับเรื่องราวเริ่มต้นจากคุณหนูทายาทเจ้าของห้างดังกลางกรุง ผู้ต้องเผชิญกับเงื่อนไขสุดพิสดารอย่าง “ขอแต่งงานเพื่อแลกกับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน” ทำให้เธอต้องยอมสลัดชีวิตหรูหรามาใช้ชีวิตกลางทุ่งนา และได้พบกับเจ้าของที่ดินสาวสายกรีน ผู้รักธรรมชาติและเห็นคุณค่าของการทำเกษตร จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นมิตรค่อยๆ พัฒนาเป็นความผูกพันที่อบอุ่น ละมุนหัวใจ และเต็มไปด้วยโมเมนต์ชวนอมยิ้ม ซีรีส์ไม่ได้ถ่ายทอดเพียงความรักต่างขั้วระหว่างสาวเมืองกรุงกับสาวบ้านนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนคุณค่าของเกษตรกร ความหมายของครอบครัว และการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ทำให้เป็นเรื่องราวที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะกับการเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดที่ดูแล้วอบอุ่นจนหัวใจพองโต พร้อมการกลับมาประกบคู่กันเป็นครั้งที่ 3 ของ ลูกหมี ปัญญาพัชร” และ “ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์” หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากซีรีส์ AFFAIR รักเล่นกล และ Harmony Secret ดีลลับฉบับเล่นเล่ห์ จนกลายเป็นคู่ขวัญที่ครองใจผู้ชมทั่วทุกมุมของโลก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลก่อนลงจอจึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวง “คุณแฟนบ้านนอก” Hometown Romance ณ ลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส นำโดย ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด และผู้กำกับ โบ พรรณทิพย์ พร้อมด้วยนักแสดงนำ ลูกหมี ปัญญาพัชร, ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์, กระแต ศุภักษร, อิ้ม ธัญญาเรศ และ บอสสึ ศุภณัฐ ที่มาร่วมในพิธีเพื่อความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้ ที่ CHANGE2561 ตั้งใจสร้างให้เป็นอีกหนึ่งผลงานฟีลกู๊ดแห่งปี
อดใจรออีกนิด เตรียมตัวให้พร้อม เพราะอีกไม่นานเกินรอ CHANGE2561 จะพาผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวความรักสุดมีค่าต่อหัวใจที่ทำให้เชื่อว่า ไม่ว่าจะต่างกันแค่ไหนหากหัวใจตรงกัน ความรักก็สามารถเติบโตได้ทุกที่ ใน “คุณแฟนบ้านนอก” Hometown Romance มาร่วมอินไปกับทุกตัวละคร ปักหมุดติดตามรับชม Ep. แรกพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23:30 น. ทางแอป oneD
