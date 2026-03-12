“เก๋ไก๋” เสิร์ฟคอร์สฮีลใจ “กองทัพ พีค” หลังผ่านศึกหนัก

พักดราม่า “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” รับหน้าที่นักบำบัดหัวใจจำเป็นให้ “กองทัพ พีค” จัดทริปฮีลใจสูตรติดดินพานั่งรถเมล์ชมวิว ชิมของอร่อยริมทาง เติมพลังหลังผ่านศึกหนักจนความหวานพุ่งปรี๊ด ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
หลังจากผ่านศึกหนักเคลียร์ใจกับพี่ชายจนมอมแมม ล่าสุดละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” เตรียมเสิร์ฟโมเมนต์หวานละมุนให้แฟนๆ ได้พักใจจากดราม่า เมื่อ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) เห็นว่า ตรัย (กองทัพ พีค) กำลังจมอยู่กับความผิดหวังที่ชวดตำแหน่งประธานบริษัท เธอจึงขอรับหน้าที่นักบำบัดหัวใจชั่วคราว จัดสูตรฮีลใจฉบับบ้านๆ พาตะลอนทัวร์บนรถเมล์สายประจำกินลมชมวิว พร้อมชิมของอร่อยริมทางจนความสนิทสนมพุ่งปรี๊ดแบบไม่รู้ตัว เรียกว่าเป็นซีนที่เรียบง่ายแต่ชวนอมยิ้มตามได้ไม่ยาก
งานนี้หนุ่มตรัยที่เคยติดภาพลักษณ์นักธุรกิจมาดเนี๊ยบ ถึงกับต้องสลัดลุคมาสัมผัสชีวิตแบบติดดิน แทนที่จะไปหรูหราตามสไตล์คุณหนู ผักบุ้งกลับเลือกพานั่งรถเมล์ปล่อยใจไปกับลมเย็นๆ และวิวข้างทาง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการพาทัวร์กินของอร่อยฮีลใจ จนระดับความอบอุ่นในหัวใจของทั้งคู่พุ่งทะลุปรอท กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นใจกันและกันของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจน
สำหรับเบื้องหลังฉากนี้ บอกเลยว่านักแสดงทั้งสองคนเข้าขากันสุดๆ แม้จะต้องถ่ายทำท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดทั้งบนรถเมล์และร้านอาหาร แต่ความสนุกสนานในกองทำให้ทุกคนลืมร้อนไปเลย เพราะทั้ง กองทัพ พีค และ เก๋ไก๋ เล่นได้เป็นธรรมชาติมาก เหมือนชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนจริงๆ มากกว่ามาทำงาน จนทีมงานยังแอบแซวในเคมีที่ดูเข้ากันสุดๆ บอกเลยว่าร้อนแค่ไหนก็ยังหวาน
ติดตามชมฉากฮีลใจสุดละมุนนี้ได้ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
