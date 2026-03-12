5 เหตุผลไม่ควรพลาด! ซีรีส์จีนแห่งปี “ล่าหยก - Pursuit of Jade”

ตอบรับกระแสฟีเวอร์ “เซี่ยเจิง” สุดแรง! WeTV ขอเสิร์ฟ 5 เหตุผลไม่ควรพลาดซีรีส์จีนแห่งปี “ล่าหยก (Pursuit of Jade)” จัดเต็มทีมพากย์ไทยคุณภาพ เอาใจแฟน 12 มีนาคมนี้
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง “ล่าหยก (Pursuit of Jade)” กับเรื่องราวการพิสูจน์รักแท้ท่ามกลางสมรภูมิอันดุเดือด นำแสดงโดยสองซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชีย “จางหลิงเฮ่อ - เถียนซีเวย” ที่ถ่ายทอดบทบาท “เซี่ยเจิง” และ “ฝานฉางอวี้” ได้อย่างตราตรึงใจ จนแฟนๆ ต่างยกให้เป็นอีกหนึ่งผลงานขึ้นหิ้งของพวกเขาทั้งคู่ กระแสความแรงของซีรีส์ยังคงพุ่งทะยานต่อเนื่อง ครองใจผู้ชมทั่วโลกและทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บนแอป WeTV อย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเริ่มดูดีหรือไม่ วันนี้ WeTV ขอชวนทุกคนมาเปิด 5 เหตุผลสำคัญที่ไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้
1. การโคจรมาพบกันครั้งแรกของ “จางหลิงเฮ่อ - เถียนซีเวย”
ซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มสุดฮอต “จางหลิงเฮ่อ” เจ้าของผลงานดังอย่าง ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ (Maiden Holmes) และ เมื่อเธอมีฉันและฉันมีเธอ (Flourish in Time) กับนางเอกมากฝีมือ “เถียนซีเวย” จากผลงาน วุ่นนัก โจทย์รักแรก (First Love) และ ผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งต้าเฟิ่ง (Guardians of the Dafeng) ที่กลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเรื่อง ด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวจนแฟน ๆ ยกให้เป็น “คู่เคมีฟ้าประทานแห่งปี”
2. “นาย กรชิต” ศิลปิน - นักแสดงชาวไทยร่วมปรากฏตัวในซีรีส์
นอกจากทัพนักแสดงจีนคุณภาพอย่าง เหรินหาว, ขงเสว่เอ๋อร์, เติ้งข่าย, หลี่ชิง และ อวี้จงหลี แล้ว ซีรีส์ยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ ชาวไทยด้วยการปรากฏตัวของ “นาย กรชิต” ศิลปินและนักแสดงชาวไทย ที่มารับบท “เกาชิงเฉิน” หนุ่มน้อยลูกสมุนผู้ซื่อสัตย์ เพิ่มสีสันและความน่าจับตาให้กับเรื่องอย่างมาก
3. พล็อตเรื่องเข้มข้น ครบรส พร้อมโปรดักชันอลังการ
เรียกว่าห้ามกระพริบตาแม้แต่ตอนเดียว เพราะซีรีส์ได้อัดแน่นไปด้วยพล็อตเรื่องที่สนุกชวนติดตาม พร้อมถ่ายทอดผ่านโปรดักชันระดับมหากาพย์ ทั้งฉากสงคราม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และงานสร้างที่พิถีพิถันในทุกมิติ ทำให้ผู้ชมเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในยุคสมัยนั้นจริง ๆ
4. ทีมงานเบื้องหลังคุณภาพ การันตีโดยผู้กำกับมากฝีมือ
อีกหนึ่งไฮไลต์ของซีรีส์เรื่องนี้คือการได้ “เจิงชิ่งเจี๋ย” ผู้กำกับมากฝีมือผู้ที่ได้ฝากผลงานชื่อดังอย่าง อุบัติรัก NPC (Immortal Destiny), จิ่วฉงจื่อ (Blossom) มานั่งแท่นกำกับซีรีส์ โดยครั้งนี้เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความขัดแย้งท่ามกลางไฟสงครามออกมาอย่างเข้มข้น และทรงพลัง ที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
5. WeTV จัดเต็มเสิร์ฟพากย์ไทยคุณภาพจากทีม มาสเตอร์สตูดิโอ
เพื่อเป็นการต้อนรับกระแสและแรงสนับสนุนจากแฟน ๆ ชาวไทย งานนี้ WeTV ขอเสิร์ฟหนักด้วยพากย์ไทยคุณภาพจากทีม “มาสเตอร์สตูดิโอ” ที่รับประกันคุณภาพให้แฟน ๆ ได้อิน ฟิน และเต็มอิ่มเก็บหมดครบทุกอรรถรสมากกว่าเคย เริ่มรับชม 12 มีนาคมนี้!
มาร่วมลุ้นไปกับบทสรุปความรักและปณิธานของพวกเขาได้ใน “ล่าหยก (Pursuit of Jade)” ออกอากาศทุกวันเวลา 17.00 น. สำหรับสมาชิก VIP รับชมได้มากกว่าที่ WeTV เท่านั้น คลิกเลย >> https://bit.ly/PursuitofJade
