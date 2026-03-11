ช่อง 3 ฉลอง 56 ปี เปิดตัวละคร - ซีรีส์ใหม่ “เชอรี่ เข็มอัปสร” คุมทีมบอลครั้งแรก

ช่อง 3 ฉลอง 56 ปีสุดยิ่งใหญ่ เปิดไลน์อัพละครและซีรีส์ใหม่ ขนทัพซุป’ตาร์แถวหน้าคืนจอ นำโดย โป๊ป - ณเดชน์ - ญาญ่า - คิมเบอร์ลี่ พร้อมเซอร์ไพรส์ “เชอรี่ เข็มอัปสร” รับหน้าที่ผู้จัดการทีมบอลครั้งแรก และกิจกรรมฟินๆ เอาใจแฟนคลับตลอดปี
ช่อง 3 จัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ กับ “มหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 มีอะไรใหม่” รวมทัพผู้บริหาร อาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร, ตู่ ปิยวดี, ดิว ปิ่นกมล, คุณสมรักษ์ ผู้จัดละคร และนักแสดงชื่อดัง มาร่วมอัปเดตผลงานละคร ซีรีส์ คุณภาพหลากหลายแนว พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเซอร์ไพรส์พิเศษอีกเพียบ จัดเต็มครบอรรถรส ถูกใจคนไทยและอินเตอร์แฟนทุกคนแน่นอน
เริ่มต้นเปิดเวทีอย่างเป็นทางการกับเสียงเพลงเพราะๆ จาก 3 สาววง Blyss สร้างสีสันและความคึกคักให้กับทุกคน ก่อนมาอัปเดตเปิดตัวละครและซีรีส์ใหม่ “เมษาคึกคัก” มีด้วยกัน 4 เรื่อง ที่ประเดิมด้วยละครโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้น “รักหักหลัง” ซึ่งได้นางเอกสาว พาย รินรดา มาประชันบทบาทกับ 2 พระเอกมากฝีมือ เกรท วรินทร และ กระทิง ขุนณรงค์ เสริมทัพความเข้มข้นด้วยนักแสดงฝีมือเฉียบอีกเพียบ มาต่อกันที่ละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ที่จับพระเอก นาย นภัทร เปลี่ยนลุคจากหนุ่มไมโครเวฟมาเป็นดุดันครั้งแรก ประกบคู่กับนางเอกสาว มิ้นท์ รัญญ์รวีย์ พร้อมด้วย มีน พีรวิชญ์ เตรียมฟาดอินเนอร์เต็มที่ รับประกันเดือดแน่! ต่อด้วยซีรีส์แซฟฟิก “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่ตอนนี้เดินทางมาครึ่งเรื่อง แถมยังเพิ่มดีกรีความฟินขึ้นเรื่อยๆ และซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์กับเรื่อง “FulFill รักเติมเต็ม” ของ 2 สาว อุ้ม อิษยา และ แบม สราลี บอกเลยว่าเหล่าด้อมเตรียมฮ็อบกันได้เลย และมาตื่นตาตื่นใจกันต่อกับละครและซีรีส์ใหม่ “เปิดกล้องคึกคัก” โดย BEC WORLD ORIGINAL SERIES มีด้วยกัน 3 เรื่อง เริ่มที่ “Pls.LOVE รักได้ไหม” นำแสดงโดย ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา รับรองว่าจัดหนักความฟินเหมือนเดิม มาอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาโซเชียลสะเทือนกับเรื่อง “วาดฝันวันวิวาห์ In love Forever” กับคู่ หลิงหลิง คอง กับ ออม กรณ์นภัส ที่ยืนหนึ่งครองใจผู้ชมทั่วประเทศ และมาเซอร์ไพรส์กันต่อกับซีรีส์ BOY LOVE เรื่องใหม่ “โค้ดรัก ฉบับพี่ชาย Dear Brother...I’m in Love with You” กับคู่ใหม่ ทาฆิ ทาฆิ อ่องลออ และ เฟรนด์ พีระกฤตย์ บอกเลยว่าเคมีดีเกินต้าน และปีนี้ฟากละครก็คึกคักไม่แพ้ กับ “เปิดกล้องคึกคัก” เตรียมรอชมกันได้เลยกับเรื่อง “สองหัวใจ” นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, เจมส์ มาร์ และ อแมนด้า ออบดัม ต่อด้วยเรื่อง “ตะวันลวง” นำแสดงโดย ญาญ่า อุรัสยา, กลัฟ คณาวุฒิ และ เก้า นพเก้า และที่พลาดไม่ได้กับเรื่อง “TRANSLATOR” ถือเป็นการคัมแบ็กจอแก้วในรอบหลายปี ของนางเอกมากฝีมือ คิมเบอร์ลี่ ประชันบทบาทสุดเข้มข้นกับทัพนักแสดงอีกคับคั่ง อาทิ แพร์ พิชชาภา, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, พุฒิ พุฒิชัย, อู๋ กิตติภณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีละครใหม่ ที่เรียกว่า Super surprise จริงๆ กับการเปิดตัวละคร “จนกว่ารักจะคือใจ” นำแสดงโดย ไมกี้ ปณิธาน, พีพี ปุญญ์ปรีดี, อ๋อง สิทธานต์ และ น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ และอีกเรื่องที่สร้างความฮือฮาร้องว้าวดังมากกับเรื่อง “รักแสนล้านไมล์” ที่ได้พระเอก โป๊บ ธนวรรธน์ คัมแบ็กมารับงานละครในรอบ 2 ปี มาประกบคู่กับนางเอกสายดราม่า มิ้นท์ รัญญ์รวีย์ แฟนละครเตรียมรอเลย และนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์กันต่อกับ “ตั้งติดจอ” ที่ช่อง 3 นำซีรีส์แนวตั้งมาขึ้นจอทีวีครั้งแรกของเมืองไทย รับรองว่าสนุกครบรส
มาที่กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีพที่ถูกใจแฟนๆ ซึ่งปีนี้ขอเริ่มด้วยการส่งความห่วงใย ส่งหัวใจทุกคนกลับบ้านกับทีมนักแสดงจากละคร “รักหักหลัง” ในกิจกรรม “ส่งรักกลับบ้าน ด้วยรัก(ไม่)หักหลัง” ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และงานนี้นอกจากจะร้องว้าวแล้วเตรียมร้องอุ๊ย! ได้เลย เพราะตัวพ่อรายการ “โหนกระแส” หนุ่ม กรรชัย จะมาตีแผ่ทุกความฟินแบบอินไซต์กับ “หลิงหลิง คอง - ออม กรณ์นภัส” เคลียร์ชัดทุกกระแส และอีกหลายแง่มุมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในงาน “HEART TALK : LINGORM and Kanchai” วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ที่ Paragon Hall สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้ และที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วกับกิจกรรมสุดพิเศษ LINGORM THAILAND FAN MEETING TOUR ปีนี้หลิงออมจะออนทัวร์ไปพบกับเจ้าความรักทั่วไทย จะไปที่ไหน ช่วงไหน รอติดตามกันได้เลย
ต่อด้วยมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 ที่ทุกคนรู้กันดีว่าต้องมีกับแมตช์ฟาดแข้ง และปีนี้ได้รับการสนับสนุนเสื้อกีฬาและลูกฟุตตบอลจาก ARI ก่อนจะมาแรนด้อมเลือกสี ซึ่งปีนี้แบ่งเป็นสีชมพูพั้นซ์กับสีเหลืองขมิ้น หลังจากแรนด้อมเลือกกัปตันและผู้จัดการทีมเรียบร้อย ก็ต้องเซอร์ไพรส์ไม่หยุด เมื่อนางเอกสาว เชอรี่ เข็มอัปสร มารับหน้าที่เป็นผู้จัดการครั้งแรก และในที่สุดปีนี้สีชมพูพั้นซ์เป็นทีมของ กัปตันโป๊ป ผู้จัดการทีม แอน ทองประสม และ เก้า นพเก้า พร้อมด้วย เจมส์ มาร์, ภณ ณวัสน์, สมิธ ภาสวิชญ์, แก๊ป จักริน, จ็อบ ธัชพล, เซ็นต์ ศุภพงษ์, อู๋ กิตติภณ, อ๋อง สิทธานต์, เฟรนด์ พีระกฤตย์, แชมป์ ชนาธิป, เฟิสท์ เอกพงศ์, ทาฆิ, ดีแลน ไบร์อันท์, คิง ณภัทร, แจ็ค จักรพันธ์ ฯลฯ ทางฝั่งสีเหลืองขมิ้น ได้แก่ กัปตันเกรท ผู้จัดการทีม เชอรี่ และ กลัฟ คณาวุฒิ พร้อมด้วย มีน พีรวิชญ์, ไมกี้ ปณิธาน, ริว วชิรวิชญ์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, ดีเจพุฒิ, สิงโต สกลรัฐ ฯลฯ เตรียมาส่งเสียงเชียร์ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายนนี้ ณ สนามศุภชลาศัย หรือรับชมถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น. ผ่านหน้าจอช่อง 3
และทั้งหมดนี้คือความพิเศษใหม่ๆ และเซอร์ไพรส์ที่ช่อง 3 เตรียมมามอบความสุขให้แฟนๆ แบบจุใจเต็มอิ่มตลอดปี ดูทีวีกด33 ดูมือถือกด3Plus
