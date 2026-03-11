เรื่องย่อซีรีส์ “หงสาวดี - THE LAST DUEL”
บทโทรทัศน์ : ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์
ผู้กำกับ : ปุ๊ย ผอูน จันทรศิริ
ผู้ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ พระนเรศ (ตรี ภรภัทร) พระโอรสของ พระมหาธรรมราชา (ป๋อ ณัฐวุฒิ) กับ พระวิสุทธิกษัตรีย์ (อ้อม พิยดา) ที่ถูกส่งไปเป็นตัวประกันยังเมืองหงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระนเรศจึงเติบโตมาเคียงคู่กับ มังจีชวา (นาย ณภัทร) หลานรักของ พระเจ้าบุเรงนอง (นก ฉัตรชัย) แม้พระนเรศและมังจีชวาจะมีนิสัยแตกต่างกันสุดขั้ว “พระนเรศ” ห้าวหาญ รักการต่อสู้และไม่เกรงกลัวใคร ในขณะที่ “มังจีชวา” นั้นสุขุม นุ่มนวล รักในศิลปะและธรรมชาติ แต่ความต่างกลับหล่อหลอมให้ทั้งสองรักใคร่สนิทสนมกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆ แต่..เมื่อต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่และแผ่นดินที่ต้องกอบกู้ จากมิตรภาพของพี่น้องที่เคยเคียงบ่าเคียงไหล่กลับต้องกลายเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้ประหัตประหารกันในสงครามยุทธหัตถี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ณภัทรเสียงสมบุญรับบทมังจีชวา
ภรภัทรศรีขจรเดชารับบทพระนเรศ
ฉัตรชัยเปล่งพานิชรับบทพระเจ้าบุเรงนอง
ชาตโยดมหิรัณยัษฐิติรับบทมังชัยสิงห์ - พระเจ้านันทบุเรง
ณัฐวุฒิสกิดใจรับบทพระมหาธรรมราชา
พิยดาอัครเศรณีรับบทพระวิสุทธิกษัตรีย์
วรรณรทสนธิไชยรับบทพระสุพรรณกัลยา
วริฏฐิสาลิ้มธรรมมหิศรรับบทพระราชธาตุกัลยา
ณิชาปิยะวัฒนานนท์รับบทนัดซินแมดอ
จักราสินธุ์อัศวธนะชัยรับบทพระเอกาทศรถ
ปัณณวิชญ์สิริเกียรติวาณิชย์รับบทมังแยจอชวา
เภียวโมกขะสมิตรับบทมังจีนอง
ชูพงษ์ช่างปรุงรับบทพระมหาเถรคันฉ่อง
กิตติพงษ์ปลื้มปรีดาพรรับบทพระศรีถมอรัตน์
คุณากรปุราโสรับบทพระราชมนู
เสถียรพงษ์ชมภูพลอยรับบทพระชัยบุรี
ชนัญญาเลิศวัฒนามงคลรับบทหมูย
สมจิตรจงจอหอรับบทหมอสุก
เลอวิทย์สังข์สิทธิ์รับบทจมื่นสรรพเพช
ชัชวาลเพชรวิศิษฐ์รับบทมังจาปะโร
ภานุวัตรถวิลจินดารัตน์รับบทพญาจันโต
ทิพย์รมิดาพันตาวงษ์กบิลรับบทจีบ
