“นาย - ตรี” เปิดศึกศักดิ์ศรีสะท้านสองแผ่นดิน! ใน “หงสาวดี” ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี

“หงสาวดี” THE LAST DUEL ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก oneD ORIGINAL “นาย - ตรี” เปิดศึกศักดิ์ศรีสะท้านสองแผ่นดิน พบโปรดักชั่นสุดตระการตาที่ทุกคนรอคอย เริ่มตอนแรก 16 มีนาคมนี้ ทางช่องวัน 31 และแอป oneD
ช่องวัน 31 ส่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “หงสาวดี” THE LAST DUEL หนึ่งในคอนเทนต์เรื่องยิ่งใหญ่จาก oneD ORIGINAL ปี 2026 ที่ได้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ ไทย - พม่า “เมื่อคมดาบเพื่อประเทศชาติ จะตัดขาดสายสัมพันธ์ของพี่น้อง” ก่อเกิดเป็นสงครามยุทธหัตถีระหว่างสองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
“หงสาวดี” THE LAST DUEL เป็นเรื่องราวของ พระนเรศ (ตรี ภรภัทร) พระโอรสของ พระมหาธรรมราชา (ป๋อ ณัฐวุฒิ) กับ พระวิสุทธิกษัตรีย์ (อ้อม พิยดา) ที่ถูกส่งไปเป็นตัวประกันยังเมืองหงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระนเรศจึงเติบโตมาเคียงคู่กับ มังจีชวา (นาย ณภัทร) หลานรักของ พระเจ้าบุเรงนอง (นก ฉัตรชัย) แม้พระนเรศและมังจีชวาจะมีนิสัยแตกต่างกันสุดขั้ว “พระนเรศ” ห้าวหาญ รักการต่อสู้และไม่เกรงกลัวใคร ในขณะที่ “มังจีชวา” นั้นสุขุม นุ่มนวล รักในศิลปะและธรรมชาติ แต่ความต่างกลับหล่อหลอมให้ทั้งสองรักใคร่สนิทสนมกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆ แต่..เมื่อต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่และแผ่นดินที่ต้องกอบกู้ จากมิตรภาพของพี่น้องที่เคยเคียงบ่าเคียงไหล่กลับต้องกลายเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้ประหัตประหารกันในสงครามยุทธหัตถี
นอกเหนือจากโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่แล้ว “หงสาวดี” THE LAST DUEL ยังนับเป็นการประชันบทบาทครั้งสำคัญของเหล่านักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาถ่ายทอดทุกอารมณ์กันอย่างเข้มข้นจัดเต็ม นำแสดงโดย นาย ณภัทร, ตรี ภรภัทร, นก ฉัตรชัย, ชาย ชาตโยดม, ป๋อ ณัฐวุฒิ, อ้อม พิยดา, วิว วรรณรท, ฐิสา วริฏฐิสา, โอเบย์ ปัณณวิชญ์ เสริมทัพด้วยนักแสดงชั้นนำอีกคับคั่ง การันตีผลงานโปรดักชั่นคุณภาพด้วยทีมงานระดับตำนาน ไม่ว่าจะเป็นเค้าโครงเรื่องและบทโทรทัศน์โดย ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ มือเขียนบทระดับเทพที่เคยฝากผลงานชื่อดังไว้ อาทิ แม่หยัว, การุณยฆาต, กาหลมหรทึก ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ปุ๊ย ผอูน จันทรศิริ ผู้กำกับมากฝีมือระดับแถวหน้าที่เคยฝากผลงานสุดละเมียดอย่าง สลักรักในแสงจันทร์, รักแลกภพ, ภาตุฆาต, มาลัยสามชาย ฯลฯ
ติดตามชมเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นของศึกสองแผ่นดินได้ในซีรีส์ “หงสาวดี” THE LAST DUEL เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20:30 น. ห้ามพลาด! เพียง 10 ตอนเท่านั้น ดูทีวี ช่องวัน 31 ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว
