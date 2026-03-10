“แอปเปิ้ล - มิ้ม” ควงคู่เปิดโมเมนต์สุดประทับใจ ชวนแฟนๆ ลุ้นบทสรุปความรัก “วิวาห์ปฐพี”

“แอปเปิ้ล - มิ้ม ควงคู่เผยทุกความประทับใจส่งท้ายซีรีส์ “วิวาห์ปฐพี” ชวนแฟนๆ ร่วมลุ้นบทสรุปความรักในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้
เดินทางสู่ EP. สุดท้ายแล้วจ้า สำหรับ “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ทางช่อง 7HD ใครที่กำลังลุ้นว่าเรื่องราวความรักท่ามกลางอุปสรรคระหว่าง “พี่ดิน” (แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต) กับ “น้องโรส” (มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม) จะลงเอยอย่างไร งานนี้ “แอปเปิ้ล - มิ้ม” ควงกันมาชวนแฟนๆ รอชม พร้อมเผยความประทับใจที่มีต่อซีรีส์ให้ทุกคนฟัง
แอปเปิ้ล “วิวาห์ปฐพี เดินทางมาอีพีสุดท้ายแล้วนะคะ แน่นอนว่าปมปัญหาทั้งหมดกำลังจะคลี่คลาย แต่ว่าพวกเราจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่ต้องฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในตอนจบด้วยนะคะ มาถึงตอนนี้แอปเปิ้ลก็ต้องบอกว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแสดงในโปรเจกต์นี้ เป็นอะไรที่ประทับใจมาก ทั้งทีมนักแสดงที่ได้มาร่วมงานสนิทกันเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆ รวมถึงน้องมิ้มที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆ นอกจากนี้ยังมีแฟนๆ ที่ช่วยกันซัปพอร์ต ทุกบ้านมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดีมาก อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ต เห็นฟีดแบ็กแล้วรู้สึกชื่นใจ หายเหนื่อย สมกับที่ทำงานหนักกันมา หวังว่าทุกคนจะสนับสนุน และติดตามโปรเจกต์นี้ไปจนสุดทางในทุกๆ เรื่อง แล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนจบของวิวาห์ปฐพีกันด้วยนะคะ”
มิ้ม “วิวาห์ปฐพี เป็นผลงานการแสดงที่พิเศษสำหรับมิ้มมากๆ เพราะเป็นหนึ่งเรื่องในซีรีส์ 4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ มิ้มทั้งประทับใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ชุดนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆ ค่ะ แล้วก็ประทับใจค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ที่ให้โอกาสมิ้มมาเป็นหนึ่งในนักแสดง ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยดูแล พี่ติ๊ก (กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ) และ พี่ตุ๊บ ที่ดูแลหนูและนักแสดงทุกคนเป็นอย่างดี ส่วนพาร์ทเนอร์ของหนูอย่างพี่แอปเปิ้ล ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมากกว่าความสบายใจค่ะ เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่น มีอะไรก็ดูแลกัน ปรึกษากันได้ พี่แอปเปิ้ลน่ารักมีความเป็นมืออาชีพ เป็นพี่ดินทั้งในจอและนอกจอที่เพอร์เฟ็กต์มากๆ เป็นคนที่เก่งครบทุกด้าน มิ้มดีใจที่มีพี่แอปเปิ้ลเป็นพาร์ทเนอร์นะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนๆ ที่คอยซัปพอร์ต กำลังใจจากแฟนๆ ที่คอมเมนต์ในโซเชียล มิ้มได้อ่านตลอด มีความหมายกับพวกเรามาก ยังไงก็ฝากติดตามชมวิวาห์ปฐพีตอนจบ และติดตามชมเรื่องๆ ต่อๆ ไปของโปรเจกต์กันด้วยนะคะ”
ติดตามตอนจบของ “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ได้ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
