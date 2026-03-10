xs
xsm
sm
md
lg

“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป” ร่ายมนต์มหาบิดบีบหัวใจทำ “อแมนด้า” เจ็บพ่วงในละคร “ยิหวาดาตัง”

บีบหัวใจคนดูไม่หยุดกับอีกหนึ่งฉากเดือดของละคร “ยิหวาดาตัง” เมื่อ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) บุกจัดการ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ถึงจวนเจ้าเมือง ทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดจนลาซอเสียท่า ทำให้เยี่ยมร่ายคาถามนต์มหาบิด บิดไปที่หัวใจของลาซอจนร้องโอดครวญหายใจรวยริน แต่เยี่ยมก็ต้องตกใจ! เมื่อเห็น ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) มีอาการเจ็บหัวใจเหมือนกับลาซอ เยี่ยมจึงรีบหยุดคาถาพุ่งเข้าไปดูอาการ

ฉากนี้ 2 หนุ่ม ภณ - แชมป์ คิวบู๊ดุเดือด ตั้งใจซักซ้อมคิวบู๊ก่อนถ่ายทำ โดยมีพี่ๆ สตั๊นท์คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ความยากของฉากนี้ไม่ได้อยู่ที่ท่าบู๊ แต่อยู่ที่เสื้อผ้าของนักแสดง ด้วยความที่นักแสดงต้องนุ่งโจงกระเบนทำให้การเล่นคิวบู๊ค่อนข้างลำบาก บวกกับท่าบู๊ที่ทั้งล้มลุกคลุกคลาน แต่หนุ่ม ภณ - แชมป์ ก็แสดงสปิริตเต็มที่ โชว์ท่าบู๊สวยๆ คมๆ ออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกัน ขณะที่นางเอกอแมนด้า แม้จะรอดตัวจากคิวบู๊ แต่ก็ต้องเล่นฉากที่เหมือนตัวเองถูกบีบหัวใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้น ถือว่าเป็นฉากที่ใช้พลังไม่แพ้กัน

ตามลุ้นฉากบู๊สุดเดือดนี้ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์





















“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”
“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”
“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”
“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”
“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป”
+6