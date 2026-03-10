“ภณ ณวัสน์” บุกจวนเจ้าเมืองหมายเอาชีวิต “แชมป์ ชนาธิป” ร่ายมนต์มหาบิดบีบหัวใจทำ “อแมนด้า” เจ็บพ่วงในละคร “ยิหวาดาตัง”
บีบหัวใจคนดูไม่หยุดกับอีกหนึ่งฉากเดือดของละคร “ยิหวาดาตัง” เมื่อ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) บุกจัดการ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ถึงจวนเจ้าเมือง ทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดจนลาซอเสียท่า ทำให้เยี่ยมร่ายคาถามนต์มหาบิด บิดไปที่หัวใจของลาซอจนร้องโอดครวญหายใจรวยริน แต่เยี่ยมก็ต้องตกใจ! เมื่อเห็น ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) มีอาการเจ็บหัวใจเหมือนกับลาซอ เยี่ยมจึงรีบหยุดคาถาพุ่งเข้าไปดูอาการ
ฉากนี้ 2 หนุ่ม ภณ - แชมป์ คิวบู๊ดุเดือด ตั้งใจซักซ้อมคิวบู๊ก่อนถ่ายทำ โดยมีพี่ๆ สตั๊นท์คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ความยากของฉากนี้ไม่ได้อยู่ที่ท่าบู๊ แต่อยู่ที่เสื้อผ้าของนักแสดง ด้วยความที่นักแสดงต้องนุ่งโจงกระเบนทำให้การเล่นคิวบู๊ค่อนข้างลำบาก บวกกับท่าบู๊ที่ทั้งล้มลุกคลุกคลาน แต่หนุ่ม ภณ - แชมป์ ก็แสดงสปิริตเต็มที่ โชว์ท่าบู๊สวยๆ คมๆ ออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกัน ขณะที่นางเอกอแมนด้า แม้จะรอดตัวจากคิวบู๊ แต่ก็ต้องเล่นฉากที่เหมือนตัวเองถูกบีบหัวใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้น ถือว่าเป็นฉากที่ใช้พลังไม่แพ้กัน
ตามลุ้นฉากบู๊สุดเดือดนี้ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
