“กองทัพ พีค - ป๊อป ฐากูร” สลัดลุคหล่อฟัดกันนัวกลางโคลน!

ดีกรีความเข้มข้นพุ่งปรี๊ด! สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสองพี่น้องสุดแสบ กองทัพ พีค และ ป๊อป ฐากูร ที่แม้ในจอจะกัดกันแทบตาย แต่แฟนละครกลับเอ็นดูในเคมีพี่น้องคู่นี้สุดๆ ล่าสุดเตรียมพบกับฉากเคลียร์ใจฉบับลูกผู้ชายที่ไม่จบด้วยคำพูด แต่จบด้วยการ “ลงไปกองบนพื้นโคลน”
ฉากนี้เป็นตอนที่ ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) และ ตรัย (กองทัพ พีค) ทะเลาะกันอย่างหนักจากปมปัญหาที่สะสมมานาน ทั้งเรื่องงานที่ไม่ลงตัว ความกดดันจากคุณพ่อ และที่เดือดสุดคือเรื่องคนรัก ทำให้อารมณ์ของทั้งคู่พุ่งถึงขีดสุดจนเกิดการชกต่อยตะลุมบอนกันชนิดไม่มีใครยอมใคร งานนี้ทั้งสองหนุ่มโชว์สปิริตนักแสดงเกินร้อย กลิ้งฟัดกันนัวกลางพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนและปุ๋ยคอก จนเสื้อผ้าขาวๆ ของหนุ่มป๊อปกลายเป็นสีน้ำตาลในพริบตา ส่วนหนุ่มพีคแม้จะมอมแมมไปทั้งตัวแต่ความหล่อเท่ก็ยังทะลุโคลนออกมา
ก่อนเริ่มถ่ายทำ ทั้งคู่ซักซ้อมจังหวะและบล็อกกิ้งกันอย่างจริงจัง พอถึงเวลาถ่ายจริงทีมงานถึงกับกลั้นหายใจตาม โดยเฉพาะวินาทีที่ป๊อปกระชากคอเสื้อแล้วขึ้นคร่อมกองทัพ พีค แววตาที่สื่อถึงความเจ็บปวดทำเอาหนุ่มพีคถึงกับชะงักไปชั่วครู่ ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋) โผล่เข้ามาเห็นเหตุการณ์และตัดสินใจดับไฟแค้นด้วยการ "ตักน้ำราด" ใส่สองหนุ่มจนเปียกโชกเป็นลูกหมาตกน้ำ ดับความเดือดได้ทันควัน!
แม้เบื้องหน้าจะดุเดือด แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ทันทีที่สิ้นเสียง "คัท!" ทั้งสองหนุ่มถึงกับขำสภาพตัวเอง เพราะนอกจากความเหนียวเหนอะหนะแล้ว กลิ่นของปุ๋ยคอกยังทำเอาทีมงานต้องรีบส่งตัวทั้งคู่ไปอาบน้ำทำความสะอาดทันที ทุ่มเทกันเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ แฟนๆ ต้องเตรียมส่งใจเชียร์คู่พี่น้องกันเยอะๆ
ห้ามพลาด! ฉากดุเดือดกลางโคลนของพี่น้องคู่นี้ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
