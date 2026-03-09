“พล พูลภัทร” อินจัดเล่น “ลางปริศนา” ปลื้มประชันรุ่นใหญ่ “นุ๊ก - บี๋”

อินสุดๆ “พล พูลภัทร” แฮปปี้ร่วมงานนักแสดงรุ่นใหญ่ใน “ลางปริศนา” ทั้งสนุกและได้อัปสกิลการแสดง พร้อมเผยบท “จีรสิน” ตัวละครสายดราม่าสุดท้าทาย อัดแน่นไปด้วยความแค้น พร้อมระเบิดทุกเวลา
เดือดขึ้นทุก EP. สำหรับละคร “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ โดยเฉพาะตัวละคร จีรสิน รับบทโดย พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล ที่มีความแค้นฝังแน่นในใจ ทั้งกับครอบครัวของ วรัช (ธันวา) ที่คิดว่าเป็นต้นเหตุให้เขาต้องสูญเสียครอบครัว รวมถึง กล้วย (กานต์) ที่คิดว่าเป็นฆาตกรฆ่าน้องสาวของเขา
โดยพลเปิดใจถึงการทำงานละครเรื่องนี้ว่า “การทำงานลางปริศนาสนุกมากครับ บทจีรสินสำหรับผมเป็นอะไรที่ท้าทายมาก เพราะเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความแค้น สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตทำให้เขาเป็นคนแบบที่ทุกคนเห็น ครอบครัวต้องล้มละลายก็เพราะครอบครัวของพระเอก รวมถึงเรื่องการตายของ ลักขณา (เมณิษา ชุมสายสกุล) น้องสาว ที่เขาคิดว่าเป็นเพราะนางเอกเป็นคนทำ ดังนั้นความฝังใจตั้งแต่เด็ก ก็เลยอยากให้คนที่เคยทำกับเขาได้รับผลกรรมที่ทำเหมือนกัน
เรื่องนี้บทท้าทายกับผมมากครับ แต่ถามว่ายากไหม ต้องบอกว่าคนที่ทำให้การแสดงออกมาได้ง่ายคือน้อง ฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับ ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้กำกับเยอะมาก เขามีภาพในหัวของแต่ละเหตุการณ์ แต่ละเรื่องราวไล่ลำดับเรียบเรียงได้อย่างที่อยากจะถ่ายทอดออกมา และอธิบายให้เราเห็นภาพๆ นั้นได้อย่างละเอียด ทำให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้นครับ ต้องขอบคุณน้องฬอนสำหรับเรื่องนี้ ในเรื่องนี้จีรสินคือคนที่มีอารมณ์แบบขึ้นๆ ลงๆ ยิ่งเวลาจะระเบิดเขาก็จะมาเต็มที่มาก ยิ่งฉากดราม่า บางทีซีนร้องไห้ มีเวลาจำกัด เลยจะมีความกังวลว่าต้องทำให้ได้ เพราะทุกคนในกองถ่ายรออยู่ ดังนั้นเราต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้น
สิ่งที่ผมประทับใจมากๆ คือการได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ อย่างที่เข้าฉากกันบ่อยๆ คือ พี่บี๋ (สวิช เพชรวิเศษศิริ) กับ พี่นุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) อย่างพี่นุ๊กกับผมอาจจะไม่ค่อยได้มีฉากที่แบบปะทะคารมกันมาก เพราะว่าในพาร์ทระหว่างเราพี่นุ๊กจะยอมผมมากกว่า แต่ผมได้มีโอกาสได้เห็นเวลาที่พี่นุ๊กแสดง ผมบอกเลยครับว่าเก่งมากๆ ส่วนกับพี่บี๋ เราจะมีฉากปะทะคารมกันตลอด ซึ่งการทำงานคือสนุกมาก การได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีคุณภาพที่มีประสบการณ์มากแบบนี้ดีกับผมมากๆ เพราะทำให้เราต้องพยายามเข้าให้ถึงอารมณ์ที่เขาส่งมาให้ พร้อมกับการส่งอารมณ์ของเรากลับไป การได้ร่วมงานกับพี่ๆ ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก เป็นประสบการณ์การแสดงที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้เรียนรู้ครับ
ฝากละครลางปริศนาด้วยนะครับ อยากให้ติดตามเรื่องราวของแต่ละตัวละคร มันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรอีกมากมายเลย คนที่คุณเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดี ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ ดังนั้นยังไม่อยากให้รีบตัดสินใคร อยากให้ลองติดตามลุ้นความสนุกของละครไปด้วยกันครับ”
ติดตามความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
