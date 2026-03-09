เรื่องย่อตอน ละคร “ปิ่นอนงค์” ตอนที่ 1 - 2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 19.00 น. ทางช่อง 3
ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) เตรียมต้อนรับการกลับมาของ ทรรศนะ (โบ๊ท ธารา) คนรักที่จากไปอยู่ต่างประเทศ ใหญ่ (เต้ย พงศกร) ปลอมตัวเป็นคนขับตุ๊กตุ๊กพาปิ่นอนงค์ไปส่งที่ไร่ไพศาล แต่ทั้งสองกลับเข้าใจผิดกัน ปิ่นอนงค์ต่อสู้พลั้งมือตวัดมีดไปทิ่มอกใหญ่ เธอรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอด โชคดีที่ จินตนา (ป๊อป ธนัญญา) เพื่อนสนิทบังเอิญขับรถมาเจอพอดีจึงรีบพาปิ่นอนงค์หนีกลับไร่ไพศาล ใหญ่หาทางเข้ามาที่ไร่ไพศาลแต่ยังไม่เผยตัวตน โดยวางแผนไปปล้นเงินในบ่อน เสี่ยตง (ปั๋ง ประกาศิต) แล้วให้คนคุมบ่อนไล่ตามมาที่ไร่ไพศาล ใหญ่หนีเข้าไปหลบในห้องของปิ่นอนงค์ ทำเอาปิ่นอนงค์ต้องรับมือกับทั้งใหญ่และพวกคนคุมบ่อน!
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3
ครองสุข (บุ๋ม ปนัดดา) เข้าขั้นวิกฤติ ใช้เงินจนเกือบหมดตัว ธีระ (เฟิสท์ เอกพงศ์) ผู้จัดการไร่ ชู้รักคนล่าสุด วางแผนให้คนงานเอาสัตว์ในไร่ไปขายเพื่อเอาเงินมาให้ครองสุขไปใช้หนี้ในบ่อน แต่ ใหญ่ (เต้ย พงศกร) ก็ปรากฏตัวขึ้นในไร่เข้ามาขวางไว้ได้ คุณใหญ่เลือกกลับมาครั้งนี้เพราะหึงหวงที่ ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) เฝ้านับวันรอเจอ ทรรศนะ (โบ๊ท ธารา) จึงรีบแสดงตัวว่าตนคือ คุณชาลิต (เต้ย พงศกร) ทายาทตัวจริง ทำเอาครองสุขแทบหัวใจวาย เพราะนั่นจะทำให้เธอเสียมรดกทุกอย่างให้คุณใหญ่
ปิ่นอนงค์ถึงกับตะลึงเพราะชายแปลกหน้าที่เข้ามาในห้องเธอคือคุณชาลิต ทายาทคนเดียวของไร่ไพศาลซึ่งหายสาบสูญไปนานจนทำให้หลายคนเข้าใจว่าคุณใหญ่ได้ตายไปจากโลกนี้แล้ว เธอดีใจมากและยังจำคุณใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะความผูกพันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสมัยที่ปิ่นอนงค์เข้ามาอยู่ในฟาร์มไพศาล ในยามที่ใหญ่เศร้าและทุกข์ใจจากเรื่องของพ่อก็มีเพียงยัยปิ่นปวกเปียก
การกลับมาของคุณใหญ่ครั้งนี้จะสร้างเรื่องปั่นปวนให้กับคนในไร่ไพศาลหรือไม่ ต้องติดตามชม
ละคร “ปิ่นอนงค์” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3
