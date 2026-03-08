เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ล่าหยก • Pursuit of Jade” [2026]

• “เมื่อรักหลอก ๆ และ การแต่งงานปลอม ๆ สุดท้ายกลายเป็นรักแท้ท่ามกลางไฟสงคราม”
ชื่อสากล : Pursuit of Jade
ชื่อไทย : ล่าหยก
ชื่อจีน : จู๋อวี้ (Zhu Yu • 逐玉)
แนวซีรีส์ : โรแมนติก • ย้อนยุค • สงคราม
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : เจิงชิ่งเจี๋ย (Zeng Qingjie) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “จิ่วฉงจื่อ บุปผาเหนือลิขิต • Blossom” (2024, WeTV)
ผู้เขียนบท : โซวเยว่ (Zou Yue) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “บันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณ • Coroner's Diary” (2025, iQIYI)
ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Chasing Jade (Zhu Yu - 逐玉)
ผู้ประพันธ์ : ต้วนซื่อล่ายซี (Tuan Zi Lai Xi - 团子来袭)
จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันแรก ออกอากาศเวลา 11:00 น. 5 ตอนรวด
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 มีนาคม - 30 มีนาคม 2026
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้), เว็บ iQ.com (พากย์ไทย และ ซับไทย), ทางแอป WeTV (วีทีวี), เว็บ wetv.vip (ซับไทย พากย์ไทยเร็วๆ นี้) และทาง เน็ตฟลิกซ์ (พากย์ไทย และ ซับไทย)
★ เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ล่าหยก • Pursuit of Jade”
ในวันที่พายุหิมะตกไปทั่วตำบลหลินอัน อำเภอชิงผิง สาวกำพร้าสู้ชีวิต “ฝานฉางอวี้” (รับบทโดย เถียนซีเวย) บังเอิญพบ “เหยียนเจิ้ง” (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ที่บาดเจ็บสาหัส นอนหายใจรวยรินอยู่ในกองหิมะขาวโพลน จึงได้แบกร่างเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านในตรอกซีกู้
ทั้ง ๆ ที่ลำพังตัวเองกับน้องสาวขี้โรค “ฝานฉางหนิง” (รับบทโดย -) ก็ยากจนแทบไม่มีจะกินกันอยู่แล้ว แม้ว่า “ป้าจ้าว” (รับบทโดย หลิวหลิน) และ “ลุงจ้าว” (รับบทโดย เยว่หยาง) สองผู้อาวุโสข้างบ้านจพยายามทักท้วง เพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้เธอ แต่ก็ไม่เป็นผล นอกจากนี้เพื่อช่วยเรื่องการกินอยู่ของชายรูปงามจากฉางโจว ฉางอวี้ ได้ตัดสินใจนำ ปิ่นเงิน มรดกล้ำค่าของมารดาที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวไปจำนำในราคา 2 ตำลึง และซื้อหมูมาเชือดฟื้นกิจการร้านเนื้อหมูตระกูลฝานของบิดาขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองกับน้องสาว และพ่อหนุ่มหน้าหยกคนนั้น
คนหนึ่งเป็นเพียงหญิงสาวกำพร้าสู้ชีวิตที่พ่อแม่เพิ่งเสียชีวิตไปจากการถูกโจรป่าฆ่าตาย ถูกชาวบ้านนินทาทั้งต่อหน้าและลับหลังว่าเป็นตัวกาลกิณี แถมโดน “ซ่งเยี่ยน” (รับบทโดย จูซานจิน) คู่หมั้นหนุ่ม เท ถอนหมั้นหน้าตาเฉย ฉางอวี้ต้องสืบทอดงานเปิดร้านขายเนื้อหมูแทนบิดายังชีพอย่างขยันขันแข็ง แบกหมูเป็นตัว ๆ เข้าห้องเชือด ชนิดที่ใครเห็นก็เป็นต้องทึ่ง ใฝ่ฝัน มุ่งมั่น ที่จะได้เลี้ยงหมูร้อยตัวเอาไว้เชือดขาย !! เป็นหัวหน้าครอบครัวตระกูลฝาน คอยดูแล ฉางหนิง น้องสาวที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด และคอยปกป้องมรดกที่พ่อและแม่ทิ้งไว้ให้จากการถูก “ฝานต้าหนิว” (รับบทโดย -) ผู้เป็นลุง ที่จ้องจะฮุบบ้านและที่ดินของเธอกับน้องยึดเอาไปใช้หนี้พนันให้ “ท่านจิน” (รับบทโดย หลี่เตี้ยนจุน) เจ้าของบ่อน
ส่วนอีกคนแท้จริงคือ ท่านโหว “เซี่ยเจิง“ แม่ทัพตกอับ ต้องปกปิดตัวตนในชื่อแซ่ใหม่ว่า เหยียนเจิ้ง รอเวลาคัมแบ็กกองทัพ เพื่อแก้แค้นจากเรื่องราวความบาดหมางเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน ขณะที่ ฝานหยางอวี้ มองว่า เหยียนเจิ้ง นั้นรูปงามจับตามีใบหน้าหล่อเหลา เปรียบเหมือนหยกขาวชั้นดีที่นางเก็บได้บนพื้นหิมะสีขาวโพลน แต่ก็เจียมใจว่าเขาไม่ใช่ของ ๆ นาง ขณะเดียวกัน เหยียนเจิ้ง กลับมองว่า ฝานหยางอวี้ ต่างหากที่เป็นหยกชั้นดี เพราะซาบซึ้งที่นางช่วยเหลือตนทั้ง ๆ ที่ แทบจะเอาตัวเองไม่รอดก็ตาม
เมื่อต่างคนต่างมีเป้าหมาย พวกเขาจึงจัดฉากการแต่งงานปลอม ๆ ขึ้น แต่แล้วจากความใกล้ชิดก็เกิดความหวั่นไหวใจสั่น จนค่อย ๆ พัฒนาเป็นรักแท้ ทว่าความรักนี้กลับนำมาซึ่งการนองเลือด ไฟสงครามได้บีบบังคับให้สองคนรักต้องแยกจากกัน จู่ๆ สามีหน้าหยกที่เธอรับรู้ว่าเขาเป็นทหารของกองทัพก็หายตัวไป ฝานฉางอวี้จึงหยิบมีดปังตอ มีดเชือดหมูคู่กายขึ้นมากำแน่น มุ่งหน้าสู่สนามรบเพื่อตามหาสามี และทวงความยุติธรรมให้เขา ส่วนเซี่ยเจิงที่บัดนี้ได้ตำแหน่งท่านโหวคืนก็กลับมาทรงพลังมีอำนาจควบคุมกองทัพอีกครั้ง เขาได้ปกป้องบ้านเมือง ทั้งยังเปิดโปงความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต และเฝ้ารอเวลาไปตามหายอดดวงใจ
ท่ามกลางเปลวเพลิงสงครามในสนามรบ ทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ผัวเมียกำมะลอได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ โดยไม่เกรงกลัวความตาย ร่วมกันเปิดเผยความจริงโดยไม่หวั่นเกรงอำนาจ และได้กลับบ้านโดยไม่ลืมปณิธานเดิมที่เคยให้สัญญากันไว้ “ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า ก็จะขออยู่ด้วยกันตลอดไป ไม่มีวันทรยศ ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนใจ”
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ใน "ล่าหยก"
จางหลิงเฮ่อ (Zhang Ling He) รับบทเป็น เซี่ยเจิง และ เหยียนเจิ้ง
เถียนซีเวย (Tian Xi Wei) รับบทเป็น ฝานฉางอวี้
ขงเสวี่ยเอ๋อร์ (Kong Xue Er) รับบทเป็น อวี๋เฉียนเฉี่ยน
เติ้งข่าย (Deng Kai) รับบทเป็น ฉีหมิน
เหรินหาว (Ren Hao) รับบทเป็น หลี่หวยอัน
หลี่ชิง (Li Qing) รับบทเป็น กงซุนอิ๋น
อวี้จงหลี (Yu Zhong Li) รับบทเป็น ฉีซู
เถียนลี่ (Tain Li) รับบทเป็น อันไท่เฟย
นาย กรชิต หรือ เกาชิงเฉิน (Gao Qing Chen) รับบทเป็น หม่านตี้
หลี่เจี้ยนอี้ (Li Jian Yi) รับบทเป็น ราชครูเถา
หลูหย่ง (Lu Yong) รับบทเป็น เฮ่อจิ้งหยวน
หลินมู่หราน (Lin Mu Ran) รับบทเป็น สุยหยวนชิง
หลินซืออี้ (Lin Zi Yi) รับบทเป็น สือซานเหนียง
หลี่เตี้ยนจุน (Li Tian Jun) รับบทเป็น ท่านจิน
เฉิงฉีเหมิง (Cheng Qi Meng) รับบทเป็น เว่ยเซิ่ง
จูซานจิน (Zhu Zan Jin) รับบทเป็น ซ่งเยี่ยน
หยวนหราน (Yuan Ran) รับบทเป็น เมิ่งหลีฮวา
- รับบทเป็น ฝานเอ้อร์หนิว
- รับบทเป็น ฝานฉางหนิง
ร่วมด้วย
ตู้ฉุน (Du Chun) รับบทเป็น มือปราบหวัง
ถานข่าย (Tan Kai) รับบทเป็น ฉางซิ่นอ๋อง
เหมาหลินหลิน (Mao Lin Lin) รับบทเป็น เว่ยหว่าน
หลิวหลิน (Liu Lin) รับบทเป็น ป้าจ้าว
เยว่หยาง (Yue Yang) รับบทเป็น ลุงจ้าว
เหยียนอี้ควน (Yan Yi Kuan) รับบทเป็น เว่ยเหยียน
เย่จู่ซิน (Ye Zu Xin) รับบทเป็น รัชทายาทเฉิงเต๋อ
วันพิเรียบเรียงจาก : iQ.com, wetv.vip, mydramalist.com
ภาพจาก : X-iQIYIOfficial, X-iQIYIThailand, X– WeTVOfficial, X - WeTVThailand, weibo.com