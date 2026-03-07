“จีน” เปิดใจ “กุหลาบเล่นไฟ” บทแรงสุด เมาท์เบื้องหลังฉากตบเจ็บจริง

ไฟรักไฟแค้นปะทุแรงไม่หยุด! “จีน เฌอตินท์นารา” เปิดใจหลัง “กุหลาบเล่นไฟ” กระแสเปรี้ยง ยอมรับเป็นบทที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเล่น เมาท์เบื้องหลังฉากตบจริงเจ็บจริง พร้อมชื่นชมพาร์ทเนอร์ “พิ้งค์พลอย - ปูเป้ - ธันวา” ส่งอารมณ์ถึงกันแบบไม่ต้องซ้อม
เข้มข้นทุกอีพี สำหรับละครดราม่ารสแซ่บ กุหลาบเล่นไฟ ของค่าย มีเดีย สตูดิโอทาง ช่อง 7HDเพราะล่าสุด ตัวละคร 3 สาวเพื่อนซี้ “อ้อม - มินท์ - ดาว” ที่รับบทโดย ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง,พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอนและ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดชถูก ธันวา สุริยจักรที่รับบทเป็น ธนนท์จุดฉนวนรัก 3 เส้า ให้ 3 สาวผิดใจกันไปเป็นที่เรียบร้อย งานนี้แฟนละครแบ่งทีมเชียร์กันสนุก ลุ้นฉากฟาดฟันกันแบบตาต่อตา
หนึ่งในตัวละครที่ถูกจับตามองมากที่สุดไม่พ้น “ดาว”รับบทโดย จีน เฌอตินท์นารา ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าเป็นบทที่แรงที่สุดตั้งแต่เคยแสดงมา พร้อมเผยถึงบทบาทการแสดงในละครเรื่องนี้ว่า การปะทะอารมณ์กับพิ้งค์พลอยและปูเป้ในแง่อารมณ์ไม่ยาก แต่สิ่งที่หินจริงคือ “คิวตบตี”
“คาแร็กเตอร์ของดาวที่จีนแสดง เบื้องหน้าเขาดูน่ารักสดใส เป็นมิตร เข้าถึงง่าย แต่ภูมิหลังครอบครัวค่อนข้างมีปัญหา มีความเทาๆ เป็นตัวละครที่น่าสงสาร มีความลึกซับซ้อน มีมิติของตัวละคร เรื่องนี้ต้องมาฟาดฟันกับพิ้งค์พลอยและปูเป้ ซึ่งตอนแรกตัวละครของพวกเรา 3 คน จะเป็นเพื่อนที่รักกันมาก พอวันหนึ่งมันมีประเด็นเรื่องผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะรักผู้ชายคนเดียวกัน ซึ่งก็คือคุณธนนท์ ที่รับบทโดยพี่ธันวา มันก็เลยทำให้จากเพื่อนที่รักกันมากกลายเป็นผิดหวังเสียใจ แล้วก็กลายเป็นแรงแค้น แรงเกลียด จนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น
ในมุมจีน การฟาดฟันกันในเรื่องนี้ไม่ค่อยยากค่ะ จีนมองว่าน้ำหนักในความรู้สึกของตัวละครดาว มันมากพอที่จะปะทะได้ ทั้งปัญหาครอบครัว ทั้งปัญหาความรักที่ไม่สมหวัง และผิดหวังกับเพื่อนอีก มันเลยทำให้จีนรู้สึกว่าสามารถนำพาอารมณ์ตัวละครดาวไปได้สมูทพอสมควร แต่สิ่งที่ยากคือเราจะต้องตบตีกันยังไงไม่ให้เจ็บตัวมากกว่า ต้องซักซ้อมคิวกันพอสมควร ซึ่งพวกเราก็ใส่กันสุดและเต็มที่กันมาก โดยจีนจะมีฉากตบตีกับพิ้งค์พลอยมากกว่าปูเป้ค่ะ กับปูเป้ที่เขารับบทเป็นอ้อมจะเป็นฟีลอารมณ์ที่ลึก ดราม่า มีแผนการ วางเกมตอบโต้กัน เพราะด้วยตัวละครดาวเขาจะแพ้ทางอ้อม รักเพื่อนคนนี้มากกว่ามินท์ซึ่งก็คือพิ้งค์พลอย
แต่โชคดี ทุกคนคือพาร์ทเนอร์ในการแสดงที่ดีมาก เล่นกับพิ้งค์พลอยก็ง่าย เล่นกับปูเป้ก็ง่าย ยิ่งรุ่นใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึง ทุกคนทำการบ้าน ส่งอารมณ์ให้กันได้ดีมาก พูดแล้วก็ขนลุก คือทุกคนเวลาเข้าซีนอารมณ์กัน มันเหมือนซ้อมกันมาก่อน แต่จริงๆ ไม่เคยซ้อมกันมาก่อนเลย จะยากขึ้นมานิดหน่อยก็ตรงคิวบู๊ตบตี มีซีนนึงที่จีนต้องตบตีกับพิ้งค์พลอย ด้วยความที่เขาตัวบางมาก แล้วต้องใส่รองเท้าส้นสูง มันมีจังหวะที่เขาตัวปลิวพลาดล้มลงไปกับพื้น โชคดีที่กล้องรับหน้าจีนอยู่ เลยไม่เห็นตอนเขาล้ม พอเขาล้มก็รีบลุกขี้นมาเล่นต่อ ไม่คัทเลย แล้วก็จะมีซีนที่จีนต้องเข้าไปเขย่าตัวเขา พอถ่ายเสร็จก็เห็นแขนพิ้งค์พลอยมีรอยมือเราแดงๆ ไม่จางเลย จีนก็เข้าไปขอโทษเขา เห็นพิ้งค์พลอยเขาตัวบางๆ แล้วก็ป่วยง่าย แต่ใจเขาใหญ่กว่าตัวมาก เต็มที่มากๆ อันนี้ต้องชื่นชมเลยจริงๆ
อีกคนที่ต้องชมก็คือพี่ธันวา ต้องบอกเลยว่าพี่ธันวาเป็นคนที่เล่นบทดราม่าดีมาก แววตาที่แสดงออกมาสื่อได้ดีมาก เวลาที่เขาแสดง มองมาที่พวกเรา มันเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า เขามองและรู้สึกกับตัวละครแต่ละตัวคนละแบบ มันมีความแตกต่างและชัดมาก อันนี้จีนชมพี่ธันวานะเนี่ย พี่ธันวาต้องชมหนูด้วยนะคะ (หัวเราะ)
ตอนนี้ละครกำลังเริ่มเข้มข้นขึ้น ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่เปิดใจดูกุหลาบเล่นไฟเวอร์ชั่นนี้นะคะ นักแสดง และทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆ เสื้อผ้าหน้าผม มุมภาพสวยมาก มีการปรับบทให้เข้ากับยุคสมัย ทุกตัวละครมีการเล่าให้เห็นที่มาที่ไปถึงเหตุผลว่าทำไมตัวละครแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้น แถมเวอร์ชั่นนี้มีซีนแซ่บๆ เยอะมาก อยากให้ทุกคนมาดูมาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆ ถ้าถามว่าเรื่องนี้มันเป็นมาสเตอร์พีชสำหรับจีนไหม อันนี้จีนอยากให้ทุกคนที่ติดตามลองตัดสินกันดู เพราะจีนมองว่าทุกงานมีคุณภาพหมดค่ะ แต่ถ้าให้เทียบเรื่องความแรง ก็ตอบได้ว่าเรื่องนี้บทแรงสุดตั้งแต่ที่จีนเคยแสดงมา จีนไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้มาก่อน ทั้งอารมณ์ ทั้งคาแร็กเตอร์ ซีนที่ไม่เคยถ่าย พฤติกรรมการกระทำที่ชีวิตจริงเราอาจจะไม่ทำ คนมีสติดีๆ เขาอาจจะไม่ทำ แต่ดาวทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการ สุดท้ายแล้วบทสรุปของตัวละครจะไปจบลงตรงไหน ต้องมาตามดู ตามลุ้นกันนะคะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “กุหลาบเล่นไฟ”ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
