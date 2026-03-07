“ข้าวตัง ธนวัฒน์” เขินโดนแซวเป็นแฟน “เฟิร์ส คณพันธ์”

“ข้าวตัง ธนวัฒน์” เขินทำตัวไม่ถูก หลังโดนแซวเป็นแฟน “เฟิร์ส คณพันธ์” ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.8
ถึงจะตกลงเป็นแฟนกันแล้ว แต่ด้วยความเป็น “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ก็ยังรู้สึกไม่ชอบใจและทำตัวไม่ถูกทุกครั้งที่ถูกใครแซวว่าเป็นแฟนกับ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) ทำให้แสดงพฤติกรรมแปลกๆ ออกไป “ไทเกอร์” ที่คอยซัพพอร์ท “ลิงซ์” ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ก็พูดให้ “ลิงซ์” รู้สึกมั่นคงและอบอุ่นว่าไม่ต้องหวั่นไหวหรือสนใจคนรอบข้างขอแค่เป็นตัวเองก็พอ และให้คำมั่นว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่คนข้างๆ ก็ต้องเป็น “ลิงซ์” เสมอ หวานไม่แผ่วแบบนี้ แฟนๆ รอรับความอบอุ่นจากทั้งคู่ในสัปดาห์นี้ได้เลย
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.8 ออกอากาศวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์