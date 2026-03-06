รู้ใจตัวเอง! “จูเนียร์” รัก “มาร์ค” ถอนตัวไม่ขึ้น

“โอห์ม” ขอโอกาส “ปูน” สร้างความเชื่อใจอีกครั้ง ด้าน “จูเนียร์” รู้ใจตัวเองว่ารัก “มาร์ค” ถอนตัวไม่ขึ้น ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.6
“ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) ใจไม่ดีเพราะ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) เริ่มหมดความเชื่อใจ เลยโทรปรึกษา “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) ว่าจะทำยังไงดี ส่วน “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) เมื่อต้องไปคุยธุรกิจกับ “เกื้อ” (ไตเติ้ล กีรติ) ก็ห่วงว่า “ทิม” จะหึงเลยแสดงความรัก หอม “ทิม” ฟอดใหญ่เพื่อให้สบายใจว่าเป็นเพื่อนกับ “เกื้อ” จริงๆ “ทิม” มีความสุขมากโทรบอกแม่ว่าตัวเองมีแฟนแล้ว และก็รู้ใจตัวเองว่ารัก “ไป๋” จนถอนตัวไม่ขึ้น
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.6 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
