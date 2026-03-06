“แทน ดวงแก้ว” รุกจีบ “ญดา นริลญา” ผลัดกันเขินสะบัด

“แทน ดวงแก้ว” เปิดโหมดคลั่งรัก! รุกจีบ “ญดา นริลญา” ผลัดกันเขินสะบัด ในซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน”
กระแสความฟินพุ่งไม่หยุด พาคนดูบุกสวนสนุกจนไม่อยากออกกันเลยทีเดียว สำหรับซีรีส์เรื่อง “Play Park รักไม่คาดฝัน” โดยเฉพาะฉากล่าสุด เมื่อ “ลิลิน” เดินหน้ารุกจีบ “อิงอิง” แบบไม่พัก หลังรู้ว่าอีกฝ่ายยังโสดสนิท งานนี้บอกเลยว่าสมตำแหน่งซีอีโอสาว เพราะนอกจากจะเก่งเรื่องธุรกิจแล้ว เรื่องความรักก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกัน
ช่วงนี้สาวลิลินโดนแซวสนั่นเพราะเข้าออกสวนสนุก Play Park บ่อยยิ่งกว่าเข้าออฟฟิศตัวเองเสียอีก แต่ไม่แค่นั้น ล่าสุดพากันไปสวีตถึงบ้าน ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูด จังหวะเงียบๆ ที่สายตาสื่อความหมายชัดเจน เล่นเอาในกองใจเต้นแรง โดยเฉพาะซีนที่ลิลินดึง อิงอิง (ญดา นริลญา) ขยับเข้าไปใกล้เหมือนจะสารภาพความรู้สึก กลายเป็นจุดพีกที่ทำเอาลุ้นกันแทบหยุดหายใจ เบื้องหลังฉากนี้ แทนและญดาต้องทำการบ้านด้านอารมณ์อย่างหนัก เพราะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์ตัวละคร จากความใกล้ชิดสู่ความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งคู่ต้องถ่ายทอดความรู้สึกหวั่นไหวให้ออกมาได้อย่างละมุนชนิดที่คนดูก็คาดไม่ถึงแน่นอน
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญที่ทำให้เส้นเรื่องความรักของลิลินและอิงอิงขยับไปอีกขั้น และดูท่าว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะยิ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแน่นอน แฟนๆ เตรียมหมอนมาจิก รอชมตอนต่อไปกันได้เลย! ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
