“ยูยอนซอก - อีซม” โคจรพบกันครั้งแรก ในซีรีส์กฎหมายแฟนตาซี “ทนายผีเข้าผีออก - Phantom Lawyer” เมื่อทนายหนุ่มไฟแรงถูกวิญญาณเข้าสิงเพื่อทวงความยุติธรรมข้ามโลก เตรียมไขคดีสุดพิศวงพร้อมกัน 13 มีนาคมนี้ ทาง Viu
เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ประกาศโปรเจกต์ สำหรับซีรีส์กฎหมายเหนือธรรมชาติเรื่องใหม่ “ทนายผีเข้าผีออก - Phantom Lawyer” ที่ได้พระเอกมากฝีมืออย่าง ยูยอนซอก มารับบท “ชินอีรัง” ทนายหนุ่มไฟแรง ผู้เคยฝันไกลอยากทำงานในสำนักงานกฎหมายระดับท็อป แต่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะอดีตของพ่อทำให้ต้องมาเปิดสำนักงานเล็กๆ ในตึกเก่าโทรมชื่อ “อ๊กชอนบิลดิ้ง”
ทว่า โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อเขาเริ่มมองเห็น “วิญญาณ” ที่ยังมีความคับแค้น และยิ่งไปกว่านั้น เขายังสามารถถูกวิญญาณสิงร่าง ถ่ายทอดความจริงของคดีออกมาได้ ความสามารถสุดพิเศษนี้ทำให้คดีธรรมดากลายเป็นภารกิจไขความยุติธรรมระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตาย ประกบคู่กับนางเอกสายคุณภาพอย่าง อีซม ในบท “ฮันนาฮยอน” ทนายสาวมากฝีมือผู้เยือกเย็นและปิดกั้นความรู้สึก เธอเชื่อมั่นในหลักฐานและเหตุผล ต่างจากอีรังที่ต้องเผชิญกับพลังเหนือธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เคมีของทั้งคู่จึงเต็มไปด้วยความต่างที่ลงตัว ทั้งจังหวะคอเมดี้และซีนดราม่าเข้มข้น
จุดขายสำคัญของเรื่องคือการผสมผสานแนวกฎหมาย คอเมดี้ และพล็อตเหนือธรรมชาติได้อย่างกลมกล่อม ให้กลิ่นอายความสนุกชวนติดตามแบบ From Now On, Showtime! และ Oh My Ghost Clients แต่เพิ่มความจริงจังของคดีความและประเด็นสังคมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ด้าน ยูยอนซอก ยังคงรักษากระแสความฮอตต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากผลงานอย่าง Hospital Playlist และ When the Phone Rings ขณะที่ อีซม ก็พิสูจน์ฝีมือมาแล้วทั้งบทคอเมดี้ใน LTNS และบทแอ็กชั่นดราม่าใน Taxi Driver งานนี้ถือเป็นการโคจรมาพบกันของสองนักแสดงฝีมือจัดจ้าน ที่พร้อมพาผู้ชมดำดิ่งสู่คดีลึกลับ ชวนลุ้น ชวนฮา และชวนซึ้งไปพร้อมกัน
ใครที่ชอบซีรีส์สืบสวนผสมความเหนือธรรมชาติ บอกเลยว่าห้ามพลาด! ซีรีส์ใหม่ “ทนายผีเข้าผีออก - Phantom Lawyer” รับชมซับไทยทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 21.20 น. เริ่ม 13 มีนาคม 2569 ปักหมุดรับชมได้ทาง Viu (วิว)
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์