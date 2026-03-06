“ลิลลี่” ควง “เบลเล่” เดตแรกกลางทุ่งหญ้าสุดโรแมนติก

หวานเจี๊ยบน้ำตาลเรียกพี่! เดตแรก “วิน ปวีณ์” (ลิลลี่ ลฎาภา) กับ “วันหนึ่ง” (เบลเล่ จิรัชญา) ฟีลกู๊ดเกินต้าน ลุ้นสารภาพรักกลางทุ่งหญ้า ในซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR”
“วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” ไม่ได้มีดีแค่ฟีลกู๊ดจนหุบยิ้มกันไม่ลง แต่ยังละมุนจนใจสั่นทุกวินาที หวานจนแทบหยุดหายใจ ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแต่หวั่นไหวแรงทะลุจอ ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL เดินหน้าความฟินแบบไม่มีแผ่ว! กับโมเมนต์เดตแรกของคู่หวาน “วิน ปวีณ์” (ลิลลี่ ลฎาภา) และ “วันหนึ่ง” (เบลเล่ จิรัชญา) ที่เรียกได้ว่ายิ่งปล่อยตอนใหม่ ยิ่งเพิ่มดีกรีความประทับใจ
ใน EP.5 หลังจาก วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) ตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดของ หวานหวาน (ดุจดิว ธีรวิวัฒน์) ก็ไม่วายมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ใจกับ วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) งานนี้ วันหนึ่งได้ให้คำมั่นชัดเจนว่า ต่อจากนี้ไม่ว่าตัวเองจะทำอะไรจะปรึกษาและเล่าให้วิน ปวีณ์ฟังก่อนทุกเรื่อง ทำให้วิน ปวีณ์ยิ้มแก้มแตกในใจแต่ไม่แสดงออกมา วิน ปวีณ์เลยเดินเกมรุกแบบละมุน พาวันหนึ่งไปตั้งแคมป์พักผ่อนกลางทุ่งหญ้าและหุบเขา บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ ชวนลุ้นว่าเดทครั้งนี้จะมี “คำสารภาพรัก” หลุดออกมาหรือไม่ หรือจะยังคงเก็บความรู้สึกไว้ให้คนดูได้ลุ้นกันต่อ ต้องติดตามชม
ด้าน มีดี (เฟย์ อภิสรา) ซึ่งเป็นคุณหมอที่ต้องดูแลรักษา เมย์ (จีนี่ อรนลิน) อย่างใกล้ชิดบ่อยครั้ง ก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆ หัวใจเริ่มเต้นแรงผิดจังหวะ ความหวั่นไหวเล็กๆ กำลังก่อตัวแบบเงียบๆ มาติดตามลุ้นไปพร้อมกันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเดินหน้าไปในทิศทางไหน? ในซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ได้ทางแอปฯ oneD
