เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 9 - 10

ตอนที่ 9 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ตัดสินใจคุยกับ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับ ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) มินท์บอกกับธนนท์ว่าเธอไม่แคร์กับเรื่องที่เกิดขึ้นและยืนยันจะหมั้นกับเขาต่อไป
ในขณะที่ บี (ช้องมาศ บางชะวงษ์) โทรตามดาวให้มาช่วยงานถ่ายแบบของมินท์ เมื่อมินท์เห็นดาวเธอก็พยายามทำตัวใกล้ชิดกับธนนท์ให้ดาวเห็น และพูดจายั่วโมโหจนดาวขาดสติเข้าไปตบตีกับมินท์ ทำให้ ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) และบีต้องเข้ามาช่วยห้าม แต่แล้วจู่ๆ มินท์ก็เดินเข้าไปขอโทษดาว จากนั้นทั้งคู่ก็เกิดการฉุดกระชากกันอีก จนทำให้มินท์ตกน้ำ!
ตอนที่ 10 ออกอากาศวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) นำรูปภาพลับของเธอกับ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ฉายขึ้นจอกลางงานหมั้นของ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) กับธนนท์ เพื่อทวงสิทธิ์ในตัวธนนท์และหวังทำลายงานหมั้น แต่การกระทำของดาวในครั้งนี้กลับทำให้ดาวได้รับผลกระทบที่เธอไม่คาดคิด ฝ่ายธนนท์บังเอิญเจอกับ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ที่มาสัมภาษณ์งาน ธนนท์รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น เขาขอโอกาสอธิบายเหตุผลที่ต้องหมั้นกับมินท์ให้อ้อมฟัง แต่อ้อมไม่ต้องการฟังและขอให้ธนนท์อย่าได้มาเจอเธออีกเลย!
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
